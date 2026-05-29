Ako želim brzo da smršam, radim ove četiri stvari: Nataša Bekvalac ima 45 godina i nikada bolje nije izgledala, evo kako izgleda njena ishrana

Za Natašu Bekvalac mnogi kažu da se tokom godina gotovo i ne menja, a sada je pevačica otkrila u čemu je tajna. Ona uskoro puni 46 godina, a sa ženama je podelila "recept" za dobar izgled.

Nataša je nedavno izvadila silikone iz grudi i u potpunosti prigrlila prirodan izgled.

- Drage moje dame, budući da mi puno pišete i pitate me za savete u vezi ishrane i moje linije, rešila sam da svoj režim podelim sa vama. Ove godine punim 46 godina i najiskrenije se osećam bolje nego ikada. Moja spasiteljica i drugarica nakon ove objave prebiće me jer smatra da je to što je "ne slušam" u potpunosti preterivanje. Pojednostaviću vam stvari... Ukoliko želim da u par nedelja moja linija bude kao na ovoj slici, radim sledeće - započela je Nataša i dodala:

- Pijem između 2 i 3 litra vode dnevno, spavam od 6 do 8 sati, po mogućstvu zaspim pre ponoći. Prvi obrok unesem između 10 i 12 sati, a završim između 18 i 20 h (8 sati klopa), nakon toga samo voda. Doručak: palenta ili 3 jajeta i salata ili integralni sendvič. Ručak: meso (piletina, ćuretina ili riba) + grilovano povrće + salata, koliko god želite. Večera: kiselo mleko sa čiom ili pola od ručka. Ali ono što je važnije od toga da nam mere cm struka, jeste koliko zaista tona tereta nosite na svojim malim leđima, verujte mi... i u ovo ludo vreme možda je i najvažnije da imate svog psihijatra. Preporučujem jednom nedeljno. Ne šalim se... Voli vas vaša Nataša.

