Venčali smo se nakon 10 dana: Sara Reljić o svadbi, otkrila kako je upoznala supruga, a evo kako ju je zaprosio

Pevačica Sara Reljić udala se nedavno za svog izabranika Luku, a javnost je za to saznala tek kada su se pojavili snimci sa venčanja na društvenim mrežama.

Zanimljivo je da je Sara ne tako davno ušla u vezu sa Lukom, brzo se dogodila veridba, a odmah potom i venčanje. Pevačica je u jednom intervjuu govorila o tome kako se upoznala sa suprugom i o njihovoj ljubavi.

- Preko jedne grupe na internetu bukvalno. Nisam ja ni videla kako on izgleda, ni on kako ja izgledam, nego smo krenuli nešto vezano za neku temu i na kraju kao: „Ako ti je lakše, ajmo da se čujemo”. „Ajde”. I ono čuli se i eto. I onda je bilo: „Ajmo se vidimo”. „Ajde”. I eto. To je bilo upoznavanje preko interneta. Da, ali ne na način kao Tinder i to, nego totalno deseta stvar, znači koja je bukvalno nemoguća. Preko neke grupe, ono neka totalno deseta grupa kao Bible study i to je to. I videli se preko video- poziva. Pričamo o nečemu totalno desetom. I eto, to je to. Bukvalno smo pričali tri dana, a on je rekao: „Kupio sam kartu za Beograd”. Rekoh: „Hajde, super”. Prvo smo se mi gledali neko vreme, pa je onda krenula veza. Nije bilo odmah. Pričali smo isto i dalje. Jednostavno, mi smo kao ista osoba. Ne znam, ništa nije bilo usiljeno, sve toliko normalno i prirodno, da je neverovatno - rekla nam je Reljićeva na početku razgovora, pa istakla da je upravo vera ta koja ih je povezala.

- Jaka vera u Boga. Nas dvoje je spojila vera i održala vera, kroz sve. I jednostavno, to je čovek mog života sa kojim ja mogu da živim život onako kako Bog kaže. To ne bih sad da zvučim kao da znam kakva je njegova volja za moj život, ali generalno, moj partner je trenutno neko ko mene čini najboljom verzijom mene i nadam se da i ja činim njega najboljom verzijom njega. Jednostavno nula posto anksioznosti i sto posto sigurnosti - objasnila je Sara Reljić.

Iako je imala neke greške u ljubavnom životu ranije, jer nije procenila kakvog partnera ima pored sebe, sada oseća da ima pravog muškarca pored sebe.

- Znaš kako kad, ja bih sad rekla da sam ja malo zrelija i nije to samo kliknuli, nego je to sve, sve se poklopilo. Jednostavno smo isti. Volimo ljubav, volimo lepo, volimo ništa sa konfliktom, znači nula posto toksično. Nekako pronašli smo se, kao da je on neki deo mene koji mi je čitav život tu negde bio, a sad se sklopio sa mnom i to je to - priznala je Sara.

Reljićeva nam je ispričala i kako je izgledalo upoznavanje sa Lukinim roditeljima. Njegov otac je Nemac, dok njegova majka potiče odavde.

- Pa super. Njegov tata inače je čist Nemac, ali zna sve naše pesme, bukvalno bolje nego ja. Zna sve naše izvođače. Priča srpski jezik. To ti je ljubav. Priča srpski jezik, ali čist Nemac. Nije odrastao sa Srbima. Šulc se preziva. Lukina majka je odavde, ali Luka je odrastao u Nemačkoj - otkrila je pevačica.

Sa druge strane, Sarina porodica je takođe prihvatila Luku, a posebno baka - njen sud joj je bio najbitniji.

- Najbitnije je šta je rekla baba. Moja baba nikad nikog ne voli. Baba je odmah rekla: "Može sine. Može. Ja sam jako srećna". Pa ne može to, znaš šta? To je čovek pun ljubavi i bez maski ikakvih na licu, tako da ne može da ti ne priđe srcu takav čovek. Znaš, isti je kao ja. . Filip je tu bio velik deo našeg upoznavanja. Jako je često bio tu. Moj dečko je čak rekao: "Ne mogu da verujem da iste konverzacije vodim i sa tobom i sa tvojim bratom - ispričala nam je pevačica.

Veridba se dogodila u Crnoj Gori, pa nam je pevačica otkrila i detalje tog događaja.

- Ja stvarno to nisam očekivala. To je bio opšti haos za mene, ali, eto, desilo se. On je to planirao, jer sam išla u posetu mom tati i mojoj porodici u Crnoj Gori i onda lepo je sve to tamo, razumeš? I onda Luka je odlučio, istraživao gde bi mogao da me veri i eto verio me u hotelu u Crnoj Gori. Sa nama se to nekako već sve znalo. Nije ni morao da klekne. To je samo njegova mama rekla: "Jao, šta ako kaže ne?". Rekoh: "Ne, nemoguće da njemu kažem ne". - rekla je pevačica za "Blic".

Sara nam je otkrila da se venčanje u Srbiji dogodilo samo desetak dana nakon veridbe u Crnoj Gori. Mladenci su obavili crveno i građansko venčanje, a onda je usledila proslava za najbliže.

- Ja sam njemu rekla: "Ljubavi, šta ti misliš da mi to odmah odradimo?". On kaže: "Mislim". Tvoji su tu. Njegovi iz Nemačke su bili ovde. Sve je tako bilo jednostavno brzo. Ko je tu, ko je mogao da dođe, došao je. Ko nije, doći će na veliku svadbu. I to je to. Dobili smo blagoslov od jednog igumana manastira. Sve smo uspeli bukvalno u deset dana, ali bilo je stvarno predivno. Iako to nije bila ni muzika ni svadba neka. Ne znam šta, ali je bilo baš predivno. Zvaću kolege kada budem pravila veliku svadbu. Ta velika svadba će biti, ono, cirkus. Biće sve i svašta verovatno na njoj - kroz smeh nam je rekla pevačica.

Sara i Luka od početka veze razgovaraju o potomstvu, a pevačica se nada da bi njen suprug bio dobar otac njihovoj budućoj deci.

- Razgovarali smo o deci. To su bile jedne od osnovnih tema o kojima smo mi pričali, iskreno, među prvima. On je mene bez blama pitao: "Kako bi ti, na primer, u ovoj situaciji pristupila detetu"? Znači, bukvalno, to je bilo, ja mislim, drugi dan našeg uživo razgovora. Ja sam bila u fazonu: "Je l' ti nije malo rano da me pitaš to"? On je bio u fazonu: '"Ne, nije mi to rano uopšte da te pitam". Tako da ja rekoh: "Ok, super" - otkrila nam je Sara i dodala:

- To je definitivno neko ko sa kim želim da odgajam moju decu. Prepun ljubavi, razumevanja, mudrosti, svega što želim da bude otac moje dece. Pritom je normalan, voli sport, zdravlje. Nije neki poročan tip, sve što želiš da bude otac tvoje dece i da ti bude životni saputnik - naglasila je ona.



