Prva izjava Milice Todorović nakon što je rodila sina oženjenom čoveku: Evo kako se snašla u ulozi majke (VIDEO)

Pevačica Milica Todorović pojavila se večeras u Sava Centru na koncertu svoje koleginice i prijateljice Marije Šerifović.
MIlica nije skidala osmeh sa lica te je pozdravila pripadnike sedme sile, pa je sela na svoje mesto i otkrila kako se oseća.
- Odlično sam, odlično je bebica, super smo svi - rekla je Milica pa se osvrnula na koncert Marije Šerifović:
- Prvi put slušam "Drugu stranu ploče" i iskreno veoma sam srećna zbog toga, jer ja slušam to privatno - rekla je Milica.
Ona je otkrila kada će se vratiti nastupima.
- Uskoro se vraćam nastupima i to je sve što ću vam reći.
Kao što je poznato Milica se porodila pre par meseci i na svet donela dečaka kojem je dala ime Bogdan.
