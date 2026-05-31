Doživela sudbinu svoje majke: Naša glumica se prvi put poljubila na filmu, pa napustila Srbiju, otkriveni detalji iz njenog života

Rialda Kadrić, glumica koja je osvojila srca publike širom bivše Jugoslavije nezaboravnom ulogom Marije u kultnom filmskom serijalu "Žikina dinastija", preminula je iznenada od srčanog udara na ulici u Atini. Njen neočekivani odlazak, kojim je, nažalost, doživela istu sudbinu kao i njena majka, duboko je potresao javnost i prekinuo njene planove za veliki povratak na filmsko platno.

Rialda je rođena u Beogradu u junu 1963. godine, a dramsku grupu Radio-Beograda upisala je još kao devojčica. Iako je uloga čuvene Marije prvobitno bila namenjena glumici Sonji Savić, Rialda se sa jedva 14 godina hrabro izborila za nju. Čuvši o čemu se radi u filmu, prišla je pomoćniku reditelja i kroz veoma uverljive suze slagala da je ostala u drugom stanju i da to ne sme da prizna roditeljima. Tim potezom je dokazala da je savršena za ulogu gimnazijalke koja doživljava prvu ljubav i neplaniranu trudnoću, a pred filmskim kamerama joj se desio i prvi pravi poljubac.

Krajem sedamdesetih i tokom osamdesetih godina, ona i njen partner iz filma, Vladimir Petrović (Boba), bili su najpopularniji par jugoslovenske kinematografije. Junaci "Žikine dinastije" postali su velike zvezde, a Rialda je na jednom festivalu u Moskvi dočekana kao prava holivudska diva.

Iako je ostvarila ogromnu popularnost, godine su odvele Rialdu daleko od sveta filma. Završila je Filološki fakultet, a potom je sa diplomom svetske književnosti iz Londona slala priloge za Radio-televiziju Srbije i sarađivala sa mrežom BBC. Godine 1997. seli se u Vašington gde je radila za "Glas Amerike". U međuvremenu se udala i svom prezimenu dodala suprugovo – Šebek. Po povratku u London, specijalizovala se za psihoanalizu i stekla zvanje psihoterapeuta, profesiju kojom se uspešno bavila dve decenije.

O svojoj ranoj slavi i odnosu prema glumi, Rialda je jasno iznela svoj stav:

"Gluma je bila samo mladalački eksperiment".

Rialda je ipak pristala i veoma se radovala snimanju nastavka franšize koja ju je proslavila. Trebalo je da ponovo stane pred kamere sa svojim "Bobom" (Vladimirom Petrovićem), Nikolom Kojom koji je igrao njihovog sina Mišu, kao i sa Vesnom Čipčić. A onda je iz Atine stigla tužna vest o njenoj iznenadnoj smrti.

Producent filma, Milan Todorović, oprostio se od glumice emotivnim rečima i potvrdio da Mariju niko drugi neće glumiti:

‒ "Trenutno mi se i ne radi taj film bez nje, ali verujem da bi volela da ga realizujemo. Svakako će biti posvećen sećanju na Rialdu i nadam se da će opravdati očekivanja koja je imala. Ona je bila Marija i taj lik neće igrati niko drugi".

Autor: N.B.