SINE, MAJKA TE BLAMIRA: Marija Šerifović se obratila sinu pred krcatim Sava Centrom, ovim rečima raspametila celu dvoranu

Pevačica Marija Šerifović, večeras peva pred punim Sava Centrom, a u jednom momentu se obratila publici.

Iako kaže da je mislila da joj nastupi nisu nedostajali, kada je kročila na binu, shvatila je da nije bila u pravu.

- Čudno se osećam od onih prethodnih je prošlo 3 meseca, ja kad tako negde odem, istripujem se da mi ovo nije nedostajalo. Kada je pala sada ova zavesa pala, vi ste neizbrisiva polovina mog bića. Izvešću jednu pesmu sjajne umetnice koja je do skoro bila bucka, ja sam još uvek bucka. Čekamo trenutak da i ja to prestanem da budem. Zamislite skinem 20 kilograma i više ne znam da pevam. Postoji ta šansa, sigurno bi falilo malo podmazanja - počela je Marija Šerifović, a onda se obratila sinu Mariju.

- On je moje sunce, on je moja radost, on je svi moji organi, ajde sada svi da pevamo nikad glasnije i đuskamo nikad jače, da ipak kad poraste shvati da sam ga bar malo blamirala kad je bio mali - rekla je Marija Šerifović.

Ovaj emotivne reči, iskazane na šaljiv način, raznežile su publiku, a mama Verica je bila najponosnija na svoju ćerku.

Milica Todorović prvi put u javnosti!

Istakla je da je prvi put kod Marije, a jednu vrstu muzike posebno voli da sluša kad Šerifovićka peva.

- Odlično sam, beba je odlično, super sam se snašla kao majka. Prvi put sam kod Mare, obožavam strane pesme kad peva. Bože, što imam tremu. Zapevaću ako mi da mikrofon. Lepio mi je kod kuće, uživam. Vraćam se nastupima. Odvikla sam se i od štikli - priznala je Milica Todorović.



