Milica Todorović uživa u koncertu Marije Šerifović: Ne skida osmeh sa lica, sve vreme igra i peva, a evo ko je sa njom (VIDEO)

Pevačica Milica Todorović privukla je ogromnu pažnju javnosti kada se pojavila na rasprodatom koncertu Marije Šerifović u Sava centru. U društvu svojih sestara, Milica je iz prvog reda pevala i plesala uz najveće hitove, dok je s druge strane vešto pokušavala da izbegne pitanja novinara o nedavnim skandalima koji mesecima pune medijske naslove.

Marija Šerifović održala je svoj četvrti po redu spektakl u Sava centru pod nazivom „Druga strana ploče”. Ovaj muzički projekat se u potpunosti razlikuje od svega što je pop zvezda do sada radila, budući da u okviru njega izvodi interpretacije najvećih svetskih hitova na svoj autentičan način. Koncert je rasprodat u rekordnom roku, a događaj je okupio brojne poznate ličnosti koje su došle da uživaju u večeri punoj emocija i dobre muzike.

Milica Todorović je na koncert stigla sa sestrama i od samog pojavljivanja izazvala veliko interesovanje medija.

Ekipa ju je snimila u prvom redu gde je sve vreme bila vidno raspoložena, nasmejana, te je pevala i plesala uz taktove poznatih pesama. Za ovaj događaj, pevačica je zablistala odabravši elegantan crni komplet, uz puštenu kosu koja joj je padala preko ramena.

Iako je njeno prisustvo izazvalo dodatnu pažnju jer se poslednjih meseci našla u centru skandala zbog priča o vezi sa oženjenim muškarcem, Milica je pokušavala da izbegne davanje izjava i zadržavanje pred kamerama. Po dolasku se samo ljubazno javila okupljenim novinarima.

Ipak, nije u potpunosti ostala nema, pa je u kratkoj izjavi otkrila razlog svog dolaska:

- Došla sam da podržim Mariju Šerifović i uživam u koncertu”, poručila je kratko Milica, usput pomenuvši i sina Bogdana i svoju novu ulogu, ali bez želje da detaljnije govori o privatnim temama o kojima se naširoko piše u javnosti.

Autor: N.B.