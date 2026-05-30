Otkrivena istina o Ekremu Jevriću! OVO NIKO NIJE ZNAO: Posle 15 dana mi je rekao da misli da nas snimaju

Pevač Aca Ilić prisetio se svog učešća u rijalitiju "Farma" i tom prilikom ispričao urnebesnu anegdotu o pokojnom Ekremu Jevriću koja i danas izaziva smeh do suza.

Iako su prošle godine od emitovanja rijalitija, uspomene na Ekrema Jevrića, koji je svojim spontanim reakcijama i iskrenošću ostavio neizbrisiv trag, i dalje žive.

Aca Ilić se prisetio teških uslova na imanju, gde je više desetina ljudi boravilo u istoj prostoriji pod stalnim nadzorom kamera, uz konstantnu buku i napetost koja je vladala među takmičarima. Ipak, Ekrem je bio taj koji je svojim prisustvom svima olakšavao boravak.

"Posle 15 dana je ukapirao da nas snimaju"

Ilić je do detalja opisao urnebesnu noćnu scenu koja se odigrala tek nakon dve nedelje njihovog boravka na imanju, a koja najbolje pokazuje koliko je Ekrem bio prirodan, dobronameran i potpuno nepripremljen za svet televizije i popularnosti.

"Spavamo mi, mada teško mi je san dolazio na oči jer smo svi spavali u istoj prostoriji, a nas je bilo 30 i jedno veče kad me uhvatio san ni sam ne znam kojim čudom Ekrem dolazi do mog kreveta i budi me. To je bilo petnaest dana otkako smo na Farmi. Kaže "Aco, Aco, ja mislim da oni nas snimaju." Koliko mi je bilo smešno. On, tek posle petnaest dana to komentariše. Šta će bio je pošten i dobar čovek“, izjavio je pevač.

Aca Ilić ističe da pokojnog Ekrema pamti isključivo kao izuzetno dobrog i poštenog čoveka koji nije imao strategiju ni taktiku, već je svojim prirodnim ponašanjem unosio vedrinu i uspevao da nasmeje celu kuću. Mnogi smatraju da se danas u rijalitijima takvi iskreni ljudi više ne pojavljuju.

Podsetimo, pevač i rijaliti učesnik Ekrem Jevrić umro je 2016. godine, a mnogi i dan danas pamte šaljivu pesmu "Kuća pos'o", kao i njegove urnebesne izjave u "Farmi". Ekrem je godinama živeo sa svojom porodicom u Njujorku. On je sa suprugom Igbalom Jevrić dobio četvoricu sinova: Enisa, Verdina, Hajrudina i Berata.

