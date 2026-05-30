Najmlađi deda na estradi! Ovaj pevač ima 45 godina i četvoro unučića, ne krije ponos zbog naslednika

Porodica mu je najvažnija!

Folker Slobodan Batjarević Cobe, koji se proslavio u jednom muzičkom takmičenju, je najmlađi deda na estradi. On ima 45 godina i četvoro unučadi.

- Prelep je osećaj biti deda, svaki put kad dobijem unuče, ja se radujem kao nikad do sad. Voleo bih još mnogo unuka da dočekam, a kako vidim biće ih, ma samo nek' se širi porodica - istakao je pevač jednom prilikom, dodajući da su ranije mnogi pričali da se unuci vole više od dece, u šta se sada i sam uverio.

- Eto hvala Bogu, dočekao sam dve unuke od sina, Anu i Elisu i od ćerke Slađane imam unuka Dijega, mog najlepšeg dečaka. I mogu vam reći, stvarno se unuci vole više od dece. Ma, prelep je to osećaj, ispunjen sam u svakom smislu – izjavio je Slobodan Bajtarević Cobe jednom prilikom.

Obezbedio decu, poseduje tri kuće u Leskovcu

Kako kaže, tokom svoje karijere je vredno radio i dovoljno zaradio da stambeno i finansijski obezbedi porodicu, što mu je uvek bio glavni prioritet. Njegov sin danas živi u Berlinu, dok je ćerka u Austriji.

- Sve svoje sam obezbedio. Meni je bio cilj da vodim decu ka pravom putu. Meni kao Cobetu je dovoljna jedna svirka, pa se supruga i ja skupimo da imamo da jedemo i pijemo. Nama ne treba više - bio je skroman pevač, a onda je otkrio da je deci obezbedio krov nad glavom:

- Kupio sam svakom detetu po stan. Sin mi živi u Berlinu, a ćerka se udala u Austriji. Oni imaju svoje stanove. U Leskovcu imamo tri kuće - zaključio je Cobe.



Autor: N.B.