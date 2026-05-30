Marija Šerifović nakon koncerta ima posebnu molbu: Želi da joj se javi jedna osoba, a razlog je oduševio mnoge

Marija Šerifović održala je sinoć četvrti po redu koncert u Sava Centru, a jedan dirljiv trenutak iz publike privukao je posebnu pažnju pevačice i njenih fanova.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se i velikom brzinom počeo da kruži snimak dečaka koji je sa neverovatnim oduševljenjem pratio svaki trenutak Marijinog koncerta.

Kako se može videti na snimcima, mališan je širom otvorenih očiju uživao u nastupu, pevao u glas sa pevačicom, aplaudirao i doslovno nije skidao pogled sa scene.

Ovaj emotivni video brzo je stigao i do same Marije Šerifović, koja nije ostala ravnodušna na iskrene emocije svog najmlađeg i po svemu sudeći, najvernijeg fana.

"Da sutra mali gospodin bude moj gost u prvom redu!"

Marija je snimak odmah podelila na svom Instagram "storiju", a zatim je uputila javni poziv njegovim roditeljima kako bi dečaku priredila iznenađenje za pamćenje.

– Molim roditelje da se jave u DM! I da sutra mali gospodin bude moj gost u prvom redu! – poručila je Marija putem društvenih mreža.

Inače, Marija Šerifović, se u jednom trenutku obratila publici. Marija je istakla da je mislila da joj nastupu nisu nedostajali, međutim, kada je zakoračila na binu shvatila je suprotno.

- Čudno se osećam od onih prethodnih je prošlo 3 meseca, ja kad tako negde odem istripujem se da mi ovo nije nedostajalo. Kada je pala sada ova zavesa pala, vi ste neizbrisiva polovina mog bića. Izvešću jednu pesmu sjajne umetnice koja je do skoro bila bucka, ja sam još uvek bucka. Čekamo trenutak da i ja to prestanem da budem. Zamislite skinem 20 kilograma i više ne znam da pevam. Postoji ta šansa, sigurno bi falilo malo podmazanja - rekla je Marija Šerifović.



Autor: N.B.