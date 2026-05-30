Devojka je tražila mojoj supruzi da... Dejan Matić progovorio o braku i neprijatnoj situaciji sa putovanja

U novom izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačku ekipu, Dejana Matića, Gocu Lazarević, Elmu Sinanović, Nenada Jovanovića i Zoranu Mićanović.

Tokom emisije voditeljku je zanimalo koliko si kafana i estrada opasne za ljubavne veze i brakove.

- Ne znam šta bih ti rekao, ja sam 19 godina u braku, preživeo sam mnogo toga, ali ne mora da bude opasno - rekao je Nenad.

- Meni je bilo bitno da moj partner ne ide sa mnom na posao, jer to je moj posao. Ja sam imala situaciju sa čovekom kojeg sam mnogo volela, da su ga ljudi napali jer je bio sa mnom na nastupu, da su ga gurali ispod stola - dodala je Goca.

- Meni se desilo, da smo supruga i ja izašli na moru na večeru, a onda je prišla devojka koja je zamolila moju suprugu da plešem sa njom, a moja supruga je rekla da pita mene, ali ja plešem samo sa mojom suprugom, to sam i rekao. Moram da kažem da ta devojka nije znala da smo Jelena i ja bili u braku, pitala je Jelenu ali nije znala da mi je supruga - dodao je Dejan.

Autor: N.B.