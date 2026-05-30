Evo kakve muškarce voli Zorana Mićanović: Pevačica otkrila zbog čega joj pukla prošla veza

U novom izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačku ekipu, Dejana Matića, Gocu Lazarević, Elmu Sinanović, Nenada Jovanovića i Zoranu Mićanović.

Voditeljka je u jednom momentu upitala goste koliko se danas meri ko je devojka ili dečko javne ličnosti, šta je tu bitno i koliko ljudi oko ne meri tog partnera.

- U današnje vreme se sve gleda, ko je, šta je, šta vozi, ali to nije bitno, bitnije je kako se on ponaša prema meni. Ja gledam starije partnere, nisam naklonjena mlađim muškarcima, jer on treba da me vodi kroz žovot, a ne šta ima. - rekla je Zorana.

- MOje drugarice su meni uvek govorile da ja zaližujem bolje, one su sudile o mojim partnerima, ali ja to kao ne primam k znanju, ali na sledećem dejtu se to oseti, jer ja razmišljam o tome šta su mi govorile. - rekla je Goca.

- Što bi rekao Mitar Mirić, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine - rekla je Zorica.

- Ljudi danas istražuju sve o partneru - dodao je Dejan.

- Ja moram da dodam da moj bivši partner nije mogao da se nosi sa tim što sam ja popularna,što imam fanove koje želi da se slikaju, da poklone cveće - rekla je Zorana.

- Taj muškarac te nije voleo dovoljno, njemu bi smetalo i da si doktorka, a ne pevačica - rekla je Elma.

