Hanka Paldum posetila legendarnog pevača u bolnici: Pružila mu podršku u najtežim trenucima

Poznati bosanskohercegovački folk pevač, Asim Brkan, hospitalizovan je pre nekoliko dana usled srčanih tegoba, zbog čega je pod lekarskim nadzorom i fokusiran na oporavak i medicinska ispitivanja.

Njegova višednevna borba zabrinula je porodicu, prijatelje i brojne obožavaoce, a pevač je zbog narušenog zdravlja bio primoran da otkaže sve ranije planirane obaveze. Asim Brkan je zadržan u bolnici radi dodatnih pregleda i detaljnih kontrola kako bi se ustanovilo njegovo tačno zdravstveno stanje.

Kako bi umirio fanove i javnost, Brkan se oglasio putem društvenih mreža.

- Nakon višednevne borbe, zdravstveno stanje je trenutno stabilno. Hvala svima na brižnosti - napisao je pevač na svom Fejsbuk profilu.

U ovim teškim danima kolege su mu velika podrška, a u posetu mu je u bolnicu došla i pevačica Hanka Paldum kako bi mu poželela što brži oporavak i povratak na scenu.

- Draga Hanka, hvala vam svima na podršci, napisao je.

Podsetimo, Asim Brkan je ikona narodne muzike i važi za jednog od prepoznatljivih izvođača sa prostora bivše Jugoslavije.

Najveću popularnost ostvario je tokom zlatnog doba folka, 1980-ih godina, gradeći karijeru emotivnim baladama po kojima je i danas prepoznatljiv. On je nedavno pokazao veliko poštovanje prema svojim kolegama, pa je tako istakao da mladi pevač Darko Lazić ima kapacitet da ponese titulu istinskog narodnog umetnika, dok se sa setom prisetio svog pokojnog prijatelja i kolege Marinka Rokvića, za kog je priznao da je bio "za nijansu jači" od njega.



