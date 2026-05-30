Nova objava ćerke Goce Tržan zapalila mreže: Bujne grudi u prvom planu, komentari pljušte (FOTO)

Lena Marinković, ćerka pevačice i voditeljke Goce Tržan i rijaliti učesnika Ivana Marinkovića, privlači veliku pažnju javnosti objavama na društvenoj mreži Instagram. Marinkovićeva pokazuje pratiocima detalje iz privatnog života, a ovog puta je samo jedan selfi napravio haos.

Lena Marinković se uslikala u malo provokativnijem izdanju. U prvom planu su njene bujne grudi, a ovaj prizor oduševio je muške korisnike pomenute društvene mreže.

Podsećamo, Lena je nedano proslavila 19. rođendan. Njoj je na Instagramu prvi javno čestitao dečko, fudbaler Partizana Vukašin Jovanović.

Vukašin je podelio njegovu i Leninu zajedničku fotografiju, a u opis je stavio emotikon belog srca kao i vereničkog prstena čime je napravio pometnju na mrežama.

Goca Tržan i Lena imaju jako prisan odnos o čemu je pevačica nedavno govorila.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana.

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama - rekla je Goca Tržan.



