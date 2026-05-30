AKTUELNO

Domaći

Udala se ćerka Radmile Živković: Bojana zablistala u belom, komentari pljušte

Izvor: Kurir, Foto: Facebook.com/Bojana Bambić ||

Ćerka legendarne glumice Radmile Živković, Bojana Bambić, udala se danas za svog izabranika Milana. Ona je fotografiju sa svadbe podelila na svom Fejsbuk nalogu, a čestitke su odmah počele da se nižu.

Bojana je blistala u čipkanoj venčanici sa dubokim dekolteom, a na glavi je imala tijaru.

"Upravo venčani", napisala je Bojana u opisu fotografije na kojoj se ljubi sa mužem.

Bojana je Radmilina ćerka iz braka sa snimateljem Predragom Bambićem. Rođena je 10. oktobra 1981. godine i još kao tinejdžerka se zainteresovala za glumu.

- Kada sam imala 17 godina počela sam intenzivno da razmišljam čime bih volela u životu da se bavim, otvarajući tako razne profesionalne "fioke", kao poslednju otvorila sam i onu u kojoj je bila gluma. Bojažljivo, budući da sam kao dete glumice i snimatelja odrasla u toj profesiji, znala sam šta ona sa sobom nosi, bez ikakvih iluzija. Pokušavajući tako da sebe vidim u raznim profesijama, shvatila sam da bi me najsrećnijom činila moja sadašnja profesija, i tako sam odlučila da spremim prijemni ispit i pokušam - ispričala je u intervjuu za "Fashion & Lifestyle Magazine". Tad je istakla da su joj roditelji od početka najveća podrška, ali i "najsuroviji i najiskreniji kritičari".

Izgleda da se to pokazalo kao dobar recept. Bojana je diplomirala na Akademiji umetnosti 2003. godine, a danas je članica glumačkog ansambla Narodnog pozorišta.

S majkom u kadru se pojavila u fil­mu "Zo­na Zam­fi­ro­va", po­tom u pred­sta­va­ma "Ko­šta­na" i "Gospođa mi­ni­star­ka".

Autor: N.B.

#Bojana Bambić

#Porodica

#Radmila Živković

#cerka

#glumca

#svadba

POVEZANE VESTI

Domaći

Nisam znala šta je sve smrskano i izvaljeno iz moje glave: Naša glumica se prisetila nesreće koju je imala, otkrila kako je izgledala nakon iste (FOTO

Društvo

'Ostavila je neizbrisiv trag' Premijer Vučević izrazio saučešće povodom smrti Radmile Živković

Domaći

Moja majka je preminula jutros, posle teške bolesti: Ćerka Radmile Živković otkrila da je glumica zadnje dane života provela u bolnici

Domaći

BIVŠA ŽENA DŽENANA LONČAREVIĆA IMA VELIKI RAZLOG ZA SLAVLJE! Posle brojnih skandala, Samira ima povod za veselje: Nakon razvoda izgleda božanstveno (F

Domaći

UDALA SE JUTJUBERKA ANĐELA: Mlada sija u izazovnoj venčanici, luks svadba u Kanu, a evo kako izgleda mladoženja (FOTO)

Domaći

Prva izjava Jelene Golubović za Pink.rs nakon što se udala! Otkrila detalje venčanja, pa progovorila o ljubavi sa svojim suprugom: Ovo je bila samo fo