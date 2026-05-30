Udala se ćerka Radmile Živković: Bojana zablistala u belom, komentari pljušte

Ćerka legendarne glumice Radmile Živković, Bojana Bambić, udala se danas za svog izabranika Milana. Ona je fotografiju sa svadbe podelila na svom Fejsbuk nalogu, a čestitke su odmah počele da se nižu.

Bojana je blistala u čipkanoj venčanici sa dubokim dekolteom, a na glavi je imala tijaru.

"Upravo venčani", napisala je Bojana u opisu fotografije na kojoj se ljubi sa mužem.

Bojana je Radmilina ćerka iz braka sa snimateljem Predragom Bambićem. Rođena je 10. oktobra 1981. godine i još kao tinejdžerka se zainteresovala za glumu.

- Kada sam imala 17 godina počela sam intenzivno da razmišljam čime bih volela u životu da se bavim, otvarajući tako razne profesionalne "fioke", kao poslednju otvorila sam i onu u kojoj je bila gluma. Bojažljivo, budući da sam kao dete glumice i snimatelja odrasla u toj profesiji, znala sam šta ona sa sobom nosi, bez ikakvih iluzija. Pokušavajući tako da sebe vidim u raznim profesijama, shvatila sam da bi me najsrećnijom činila moja sadašnja profesija, i tako sam odlučila da spremim prijemni ispit i pokušam - ispričala je u intervjuu za "Fashion & Lifestyle Magazine". Tad je istakla da su joj roditelji od početka najveća podrška, ali i "najsuroviji i najiskreniji kritičari".

Izgleda da se to pokazalo kao dobar recept. Bojana je diplomirala na Akademiji umetnosti 2003. godine, a danas je članica glumačkog ansambla Narodnog pozorišta.

S majkom u kadru se pojavila u fil­mu "Zo­na Zam­fi­ro­va", po­tom u pred­sta­va­ma "Ko­šta­na" i "Gospođa mi­ni­star­ka".

Autor: N.B.