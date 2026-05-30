Zbog te kuće sam bankrotirala: Pevačica godinama bila u dugovima, a evo čime se danas bavi, otkrila sve

Pevačica Marina Tadić je sa lepim vremenom odlučila da se bavi svojim baštom. Ona ne krije, već ponosno ističe da uvek ko hoće da radi, za njega ima posla.

- Ja uvek imam radnu akciju. I kada nemam ja smislim šta ću da radim. I onda kukam. Kod mene uvek na Avali, Kosmaju ima da se radi. Ljudi znaju u proleće seješ baštu, kosiš - kroz osmeh priznaje pevačica, a potom objašnjava šta sve gaji u svom vrtu.

- Sad imam samo cveće. Čekam neku drugu lokaciju pa ću tu da sadim baštu. Sada sam orazivala lavandu, ruzmarin i te neke stvari koje imam u dvorištu - rekla je ona, pa nastavila.

Marina ističe da ko ima dvorište, svakodnevno imao posao koji mora da obavlja.

- Tu moraš svakodnevno da kosiš, skraćuješ. Ima tu posla...Ljudi koji me privatno znaju, znaju koliko sam ja duhovita i zabavna. Ne mogu ja na silu da dođem i da izigravam neku budalu. Ja se ponašam onako kako se osećam. Ako me teraš nešto na silu ja još više poludim i onda dođe do svađe - kaže ona u razgovoru za Pink.rs.

Marina objašnjava kako funkcionišu njeni međuljudski odnosi, pa otkrila da li je nekoga precrtala sa estrade.

- Dozvolim da me tri puta ubiješ, ali onda kada te precrtam, onda si stvarno precrtan. Ne družim se mnogo sa kolegama. Imam tu nekoliko njih s kojim se družim. To znaju i ptice na grani. Kolege poštujem one koji poštuju i mene - rekla je pevačica, potom je objasnila koga bi zvala da trči maraton.

- Ildu bih zvala, jer znam da ona nikada ne bi trčala. A bila je ozbiljna teniserka i ozbiljno je bila u kondiciji. Volela bih da je nateram, da joj se vrati ono sve koliko je trenirala, koliko je to dobro za ceo njen organizam, leđa i za sve ono što kukamo da nas godinama boli. Tako da Ildu bih izazvala za maraton, a Marinu za ring. Marina je sada više u treningu nego ja - zaključila je ona u tom razgovoru.

Marina je, inače, podigla kredit kako bi pokrenula privatan biznis, a o finansijskim problemima je tada govorila.

- Zbog te kuće sam bankrotirala! U svakom poslu je tako, prvo daš pare, pa se nadaš da će ti se vratiti, a ja sam dala sve što sam imala - rekla je Marina tada za "Informer".

- Bez preterivanja, sav novac sam uložila u novi posao. Još sam u kreditu, koji još uvek otplaćujem i ko zna do kada ću. Ali ne žalim, mislim da sam uložila u pravu stvar. Nikada nisam govorila o novcu i ne želim da kažem koliko sam uložila, važno je da je to nešto što će meni u budućnosti donositi ne samo zaradu, već i zadovoljstvo - objasnila je svojevremeno.



Autor: N.B.