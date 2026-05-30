Dobio sam novu priliku za život: Pevač nakon transplatacije bubrega otkrio kroz kakav pakao je prošao!

Mesecima je prolazio kroz težak period i bio priključen na dijalizu, a zahvaljujući ocu koji mu je bio donor, danas ima novu šansu za život i budućnost.

Bosanski pevač Samir Alebić suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, a nakon godinu i po dana borbe sada je progovorio o borbi. Pevač je objasnio da je bio na dijalizi zbog hronične bolesti bubrega i da je iza sebe ostavio jako težak period.

Samir je na Instagramu podelio fotografiju iz bolnice nakon transplantacije bubrega.

- Imam potrebu da se zahvalim svima vama koji ste mi pisali od ponedeljka od momenta transplantacije bubrega. Svaka podrška u ovom momentu mnogo znači, što s tiče oporavka on teče odlično, nalazi se vraćaju u normalu. Ne želim da vas zamaram nalazima koji su pokazivali kolika su oštećenja bubrega znam da se telo nakupilo nečistoća, izlazile su mi bubuljice po licu koje ja nikada nisam imao, imao sam čisto lice, međutim sve je to bilo odraz bolesti bubrega... Ne moram ni da govorim koliko je bila teška ta dijaliza, bila je kućna - napisao je on i dodao:

- Oporavak teče odlično, ništa idemo u novo poglavlje života. Oporavak mora biti duži ali moram da se pazim i čuvam da redovno pijem lekove, jedem hranu koja je termički obrađena, da ne jedem prženu hranu. Ja sam tačnije 25. 5 dobio novu priliku za život. Ponovo sam rođen, mogu slobodno tako da kažem. Rođendan mi je 28.3 a od sada 25.5 slavim kao rođendan.

Posebno je dirljivo da mu je bubreg donirao otac, a pevač koji se proslavio u muzičkoј emisiјi "Zvezda možeš biti ti" kaže da se i on i otac osećaju dobro.

Autor: A. Nikolić