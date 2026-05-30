Mili brutalno isponižavao Vojaža! Poznati reper nije birao reči: Ovo je nešto najgore moguće, ne zna se koja pesma je gora (FOTO)

Njihov rat ne jenjava!

Poznati reper Marko Milivojev Mili izazvao je potpunu pometnju na društvenim mrežama nakon što je javno i bez dlake na jeziku isprozivao svog mlađeg kolegu Mihajla Veruovića Vojaža povodom njegovog novog albuma. Mili se oglasio putem svog profila i bez ikakve zadrške poručio da je duboko razočaran Vojažovim novim muzičkim projektom, te da nije očekivao da će ostaviti tako loš utisak.

U šokantnoj objavi koja je ubrzo usijala mreže, reper nije nimalo štedeo reči:

- Mislio sam da od prošlog albuma ne može gore, jer je bio baš sr**e, ali prevario sam se, ovaj najnoviji je nešto najgore moguće - započeo je Mili svoje izlaganje, pa žestoko nastavio da komentariše sam format projekta: Lik izbaci sedam pesama od čega su četiri featovi i nazove to album. Pritom pesme ne zna se koja je gora bukvalno.

Mili se tu nije zaustavio, već je Vojažov način repovanja uporedio sa neuspelim pokušajima kopiranja drugih izvođača, nazivajući ga "Neki Sale Tru stil u neuspelom pokušaju" i dodajući da je u pitanju "Uznemirujući audio!". On je istakao da ovakvo mišljenje deli i publika na mrežama: "Trend je na TikToku da se ljudi pitaju šta nije u redu sa njim, i kažu da ne mogu da slušaju to repovanje".

Na kraju, reper se dotakao i Vojažove jake promocije i basnoslovnih ulaganja u marketing, tvrdeći da ni to nije spasilo projekat od propasti:

- Na sve izbacuje na najjačem kanalu, koji ima preko 4 miliona subskrajbera i i pored toga jake reklame koju je platio i featova, opet katastrofa. Eto, toliko - zaključio je on na kraju svoje oštre kritike.

Sada ostaje samo da se vidi da li će Mihajlo Veruović Vojaž uzvratiti udarac na ove teške prozivke starijeg kolege, koji je inače dobro poznat po tome što uvek u javnosti govori ono što misli i nema "dlake na jeziku".

Šuška se o prekidu prijateljstva Vojaža i Nućija

Srpski reperi Igor Panić Nući i Mihajlo Veruović Vojaž godinama su bliske kolege. Osim što sarađuju, u vidu dueta i nastupa, njih dvoje su i privatno dobri, međutim, nižu se špekulacije na društvenim mrežama da više nisu u dobrim odnosima.

U prilog tome govori činjenica da se Vojaž nije pojavio na Nućijevoj promociji na kojoj se okupilo pola estrade.

Osim toga, Vojaž koji redovno podržava bliske i drage ljude putem društvenih mreža kada su novi projekti u pitanju, ovog puta nije se oglašavao po pitanju Nućijevog novog albuma.

Vojaž je, inače, ranije tvrdio da mu je Nući kao brat i da nema istine u glasinama o narušenim odnosima.

Autor: A. Nikolić