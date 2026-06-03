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Pronađena tajna knjiga u stanu pokojnog Saše Vidića: Ovo može da uzdrma celu estradu!

Izvor: Alo, Foto: E-Stock ||

Kako se navodi Saša je iza sebe ostavio beleške iz života poznatih!

Modni kreator Saša Vidić preminuo je iznenada 24. aprila 2023. godine, a vest o njegovoj smrti potresla je javnost i njegove brojne prijatelje i saradnike.

Iza njega su, kako se navodi, ostali rukopisi u kojima je beležio detalje iz života poznatih ličnosti sa kojima je bio blizak, ali i onih sa kojima je bio u sukobu.

Neposredno nakon sahrane, u njegovom stanu pronađena je knjiga koju je Vidić započeo da piše dve godine pre smrti.

U njoj je, prema njegovim ranijim izjavama, opisivao poznate pevače sa kojima se družio i sarađivao, ali i one sa kojima je prekinuo odnose.

- Knjigu pišem, ali sam prilično lenj, počnem pa stanem. Ima vremena, želim da to napišem kako treba. Sada mi je cilj da putujem u Italiju i da uživam, a drugi neka se ne brinu, knjiga će biti - govorio je ranije.

Foto: Instagram.com

Kako navodi njegov prijatelj, nakon sahrane su bliski ljudi u njegovom stanu pronašli laptop sa memoarima i nedovršenim delovima knjige, kao i dnevnik koji je držan u fioci.

- Sašini najbliži prijatelji su nakon sahrane otišli u njegov stan i pronašli laptop sa memoarima i nedovršenom knjigom. U fioci je bio i dnevnik. Ne znam od kada ga je pisao, ali ono što su prelistali pokazuje da je beležio svoje misli i događaje iz života. Imao je veliku želju da objavi knjigu, ali nije žurio da je završi. Pisao je detaljno i bez žurbe. Svašta se tu nalazi, ljude sa estrade je opisivao pod drugim imenima, ali toliko precizno da se može naslutiti o kome je reč. Pisao je i o tome koja je pevačica navodno preotela partnera svojoj koleginici, što bi, ako ikada izađe u javnost, izazvalo veliki haos - naveo je izvor.

- Još uvek nije odlučeno šta će biti sa memoarima. Dnevnik je zaključan i verovatno neće biti objavljen, ali porodica i najbliži razmatraju šta da rade sa nedovršenom knjigom. Postoji mogućnost da se nakon četrdeset dana objavi u nastavcima kao kolumna, jer je to bila njegova želja - zaključio je izvor za Stars.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

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