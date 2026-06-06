Naša pevačica pokazala stomak nakon porođaja: U petoj deceniji dobila treće dete! (FOTO)

Pevačica Iva Bojanović (41) porodila se 25. maja i na svet donela svoje treće dete. Ona je sada podelila fotografiju i pokazala kako njeno telo izgleda nakon porođaja.

Iva je pozirala u sobi i podigla majicu, te pokazala stomak osam dana nakon porođaja.

Joca i Iva su sunu dali ime sa jakom simbolikom - Vukan.

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od reči vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Poreklo: Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Istorijski značaj: Ime je duboko ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

Inače, Ivi je ovo treće dete dok je Joca sada otkrio kako se oseća kao otac. Po izlasku iz porodilišta oni su za "Blic" sumirali utiske.

- Super, prelepo se osećam. Neprocenjiv je osećaj, beba liči na tatu. Bilo nam je lepo ime i moćno, izabrali smo Vukan srpsko i tradicionalno, rekla je Iva Bojanović i otkrila kako su njega deca iz prvog braka reagovala na prinovu.

Autor: A. Nikolić