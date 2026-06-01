Viki i Taške zgrnuli milione: Firma radi kao luda, ovo je tačna cifra zarade u 2025. godini!

Pevačica Viki Miljković pre nekoliko godina je osnovala firmu koja se bavi prodajom nekretnina, a na čijem čelu se nalazi njen suprug Dragan Tašković Taške. Oni godinama unazad prodaju luksuzne nekretnine kako u Srbiji tako i Dubaiu od čega zarađuju ogromne svote novca.

Viki je i sama isticala da im biznis odlično ide, za nekoliko godina su uspeli da zarade milione, a otvorili su firmu i u Istanbulu.

Tokom 2025. godine imali su prihode veće od 177 miliona dinara, dok su im rashodi bili oko 156 miliona dinara. Kada se od toga oduzmu porezi i ostali troškovi, firma je u 2025. ostvarila neto dobitak od skoro 19 miliona dinara, odnosno približno 160.000 evra.

Zanimljivo je da su njihovi prihodi 2024. bili duplo manji, 60 miliona dinara, a rashodi oko 62 i po miliona dinara. Nakon oporezivanja, poslovali su u gubitku od oko 3 miliona dinara, odnosno 25.000 evra.

- Jako sam zadovoljna kako se moj privatni biznis razvija i ponosna sam na sve rezultate koje sam do sada postigla.U pregovorima smo s još nekim luksuznim kompleksima i polako se širimo. Naša firma radi direktnu prodaju, kao i uređenje samog enterijera.Mnoge kolege su nam ukazale poverenje, na šta sam im posebno zahvalna. Drago mi je da nam veruju, a mi se uvek potrudimo da im pružimo najbolje uslove i najkvalitetniju ponudu - izjavila je Viki za "Alo" 2022. godine.

Autor: A. Nikolić