Anastasija i Gudelj proslavili dve godine braka: Venčali su se u tajnosti, a ovako su se upoznali!

U vili na Dedinju su organizovali ceremoniju

Anastasija i Nemanja Gudelj proslavili su dve godine braka, otkako su pred matičarem izgovorili sudbonosne "da", dok su crkveno venčanje obavili godinu ranije - 14. jula.

Bračni par zavetovao se u tajnosti u vili na Dedinju, gde su prisustvovali najuži članovi porodice i kumovi. Anastasija je za intimnu ceremoniju obukla svilenu dugačku haljinu, a pobrinuli su se da i dekorišu unutrašnjost vile.

Iako je sve organizovano u krugu porodice i bez mnogo gostiju, Anastasija je bacila i bidermajer, koji je hvatala i Ceca. Ono što je sve nasmejlo tokom tog čina, jeste da je od Cece bila brža baka sestara Rodić, koja je uhvatila buket.

Cecina ćerka već nekoliko godina živi u Sevilji sa Nemanjom, a povremeno dolazi u Beograd. Ceca je nekoliko puta odlazila kod nje, dok brat Veljko još nije boravio kod sestre.

Par se upoznao 2022. godine kad su i započeli vezu. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja i ubrzo je shvatila da je on onaj pravi.

- Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej - rekla je Anastasija tada i ispričala da je svom izabraniku već na početku veze spremila jelo - pitu s mesom.

