Plakala sam zbog ćerke, pokazala sam stranu koju nismo znali: Jovana Pajić otvorila dušu i otkrila intimne detalje!

Iskrena do koske!

Pevačica Jovana Pajić pojavila se sinoć na koncertu koleginice i bliske prijateljice Marije Šerifović u Beogradu, a tom prilikom se pred pripadnicima sedme sile dotakla i ćerke Đine. Istakla je sa kakvim problemom se suočava njena naslednica, te navela koliko je srećna što je pronašla nesvakidašnji način da prebrodi isti.

- Dobro sam, isto kao juče! Nijedan koncert nije isti, trenutak ne može nikad da se ponovi. Ona nije mašina. Nekad je do raspoloženja, nekad je do faktora koji nije do nje. Predivan mi je osećaj kad vidim ovoliko ljudi. "Nije ljubav to" oduvek najviše volim. Sinoć sam bila sa bratanicom, prispavalo joj se negde na pola - rekla je ona.

- Mlađa ćerka je nedavno imala priredbu, ona nije neko ko je otvoren. Đina nije samouverena, glumi na engleskom jeziku, jezička barijera joj dozvoljava da bude neko drugi. Bilo je suza. Ja sam sigurno više suza isplakala od njenog tate. Svedočili smo promeni za koju nismo znali da je kod Đine, neka nova verzija, to je sjajno - dodala je Jovana.

- Ako budu ćerke želele da se bave javnim poslom, ja ću to podržati. Neću forsirati - navela je ona potom.

Jovana ističe da nije vreme za njen solistički koncert, dok na pitanje da li je zaljubljena kaže - uvek.

- Ne bih koncert moj još uvek, volela bih da se još pesama dobrih desi. Stomak mi govori da sad nije trenutak. Za neke dve, tri godine, tad. "Ludilo moje" će mi uvek biti najdraža pesma. Ludilo me uhvati stalno. Da li sam zaljubljena? Ja sam uvek zaljubljena, da odgovorim uopšteno - istakla je Jovana, koja je u braku sa kolegom Saletom Tropikom, pored Đine, dobila i naslednicu Helenu.

Autor: A. Nikolić