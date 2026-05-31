OBORILA REKORD I OSVOJILA NAGRADU! Ceca napravila spektakl u Rumuniji pred 40 hiljada ljudi! (FOTO+VIDEO)

Ceca se zahvalila organizatorima, publici i posebno rumunskom narodu na gostoprimstvu.

Ceca Ražnatović održala je koncert pred 40.000 ljudi u Rumuniji i time oborila rekord posećenosti. Njen izlazak na scenu bio je propraćen gromoglasnim aplauzom i ovacijama fanova koji su ovo dugo iščekivali.

Njen koncert je prekinut u jednom trenutku kako bi joj se uručila nagrada tim povodom, a ona se obratila potom publici.

Ceca se zahvalila na komplimentima i gostoprimstvu koje su joj pružili kako organizatori tako i publika koja je uglas satima sa njom pevala hitove.

- Ogromna mi je čast da sam pozvana da ovde budem večeras sa vama. Hvala svim mojim sugrađanima koji su večeras došli ovde da me podrže. Želela bih da kažem hvala na komplimentu za "najpoznatiju balkansku pevačicu", ja sam ipak srpska pevačica, to je najbitnije i dolazim iz Srbije. Želela bih da se zahvalim našem bratskom narodu Rumunima da kažem da su odlični domaćini i hvala vam puno od srca - rekla je Ceca.

Podsetimo, prethodno se prisutnima obratio organizator.

- Ovo je najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. Trenutno nas ima preko 40.000 ljudi ovde. Ceco Temišvar te voli, ovo si zaslužila - rekao je čovek iz organizacije, što je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Autor: A.Anđić