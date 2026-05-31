ŽELJKO MITROVIĆ DANAS SLAVI ROĐENDAN! Supruga Milica mu se obratila emotivnom objavom, pa poručila: Ti si za mene mnogo više od ljubavi, ti si moj... (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas proslavlja svoj 59. rođendan, a tim povodom obratila mu se na svom Instagram nalogu njegova supruga, direktorka zabavnog programa Televizije Pink, Milica Mitrović.

Naime, Milica ja na svom Instagramu objavila video snimak sa Željkovim i njenim slikama i posebnom posvetom za njegov dan.

- Ti si za mene mnogo više od ljubavi♥️ Ti si moj mir kada je sve nemirno, moja snaga kada posustanem i moj osmeh kada zaboravim da se smejem.Srećan rođendan, ljubavi moja. ❤️ Volim teee ♥️♥️♥️- napisala je Milica.

Objava direktorke zabavnog programa Televijzije Pink je naišla na veliki broj pozitivnih komentara i reakcija na ovoj društvenoj mreži.

Korisnici Instagrama pridružili su se čestitkama i direktoru ružičaste imperije poželeli sve najbolje.

Autor: N.B.