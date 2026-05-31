Plašim se da sam ja... Nada Topčagić uznemirena, nakon smrti mnogih prijatelja sumnja da ona sledeća

Pevačica Nada Topčagić prolazi kroz izuzetno težak emotivni period, a gubitak dragih kolega sa estrade ostavio je dubok trag na njenu psihu.

Nakon smrti Marinka Rokvića i estradnog maga Saše Popovića, od čijeg se odlaska nedavno navršilo godinu dana, pevačicu je obuzeo ogroman strah od smrti.

Ono što je posebno uznemirava jeste jedno sećanje iz prošlosti.

Naime, Nada, Marinko i Saša su svojevremeno zajedno gostovali u jednoj emisiji, zbog čega je pevačica počela da sumnja da je upravo ona sledeća koja će napustiti ovaj svet. Na pomen Saše Popovića se naježila, a potom je otvorila dušu:

- Ne mogu da shvatim da Saše nema. A znaš što se plašim? Sad ću vam iskreno reći, da ne budem ja treća. Marinko Rokvić, Saša, pa ja, ne znam - rekla je Nada.

Pevačica nije mogla da sakrije koliko su je ovi gubici potresli, a njena anksioznost samo raste.

- Plašim se toga ne znam, da ne odemo svi zajedno. Baš se plašim - bila je iskrena pevačica.

Koliko je ovaj strah za sopstveni život uzeo maha najbolje govori činjenica da Nada izbegava suočavanje sa sopstvenim zdravstvenim stanjem.

Iako je preglede obavila, njeni rezultati već godinu dana stoje netaknuti kod lekara jer se plaši najgoreg:

- Išla sam pre godinu dana na gastroskopiju, kolonoskopiju i nisam otišla da uzmem rezultate, plašim se šta će mi reći, nisam otišla da vidim šta se dešava sa mnom - priznala je Nada za "Srbija Showbizz" čiji je sin doživeo dve kliničke smrti.



Autor: N.B.