Sve u tajnosti: Milica Todorović spremna za letovanje, a evo šta planira za sebe i svog oženjenog partnera

Milica Todorović je pronašla način da svoj privatni život zaštiti od očiju javnosti.

Bliži se letnji odmor i pevačica uveliko planira da sa svojim još uvek oženjenim izabranikom organizuje odmor. Kako se saznaje, muzička zvezda odlazi na turističku destinaciju na kojoj će imati zagarantovani mir, bez znatiželjnih pogleda.

- Dok se mnoge javne ličnosti već uveliko hvale planovima za letnji odmor na društvenim mrežama, Milica je odlučila da krene potpuno drugačijim putem. Ona poslednjih nedelja intenzivno radi na organizaciji letovanja daleko od očiju javnosti, medija i radoznalih prolaznika. Doživela je veliki stres, razočaranje, osudu, situaciju iz koje bi malo ko mogao da izađe sa osmehom na licu, pa sada pažljivo sve radi - priča izvor blizak pevačici koji nas je zamolio za diskreciju.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Milica ne planira glamurozne objave sa plaža ovog leta, fotografije luksuznih restorana, niti svakodnevno deljenje detalja sa putovanja. Naprotiv, njen cilj je ispunjen jer je pronašla destinaciju koja će joj omogućiti ono što joj poslednjih godinu dana najviše nedostaje - potpunu privatnost.

- Otkrio bih vam i to, ali ne bi bilo lepo. Ona je dugo razmišljala gde bi mogla da ode na odmor a da bude sigurna da će imati mir, da je niko neće prepoznati i uslikati. Bila je ljuta što se saznalo gde je partneru organizovala rođendansko iznenađenje i sad želi da bude sigurna da će moći da se opusti. Nije joj prioritet luksuz, već diskrecija. I njoj i njemu. Želi da se odmori od obaveza i konstantne pažnje javnosti zbog njenog privatnog života. Zato je veoma pažljivo birala lokaciju i raspitivala se o mestima koja su poznata po tome što svojim gostima garantuju potpunu privatnost - otkriva izvor.

Svi detalji

Organizacija putovanja zbog bebe traje već neko vreme, a svaki detalj planira se s posebnom pažnjom. Od izbora smeštaja do termina putovanja, ništa nije prepušteno slučaju. Ona je insistirala da informacije o destinaciji budu dostupne samo uskom krugu ljudi, kako bi izbegla mogućnost da detalji dospeju u javnost pre njenog odlaska.

Interesantno je da je pevačica odmah isključila nekoliko popularnih destinacija koje tradicionalno posećuju poznate ličnosti iz regiona jer su pod lupom medija i nisu ono što trenutno traži. Umesto toga, fokusirala se na lokaciju koja nudi mirnije okruženje, manji broj turista i mogućnost da se opusti bez bojazni da će svaki njen korak biti zabeležen.

Zasad je nepoznato gde će tačno Milica provesti leto, ali jedno je sigurno - pevačica je odlučna u nameri da informacije o svom odmoru sačuva samo za sebe i najbliže ljude. Nakon turbulentnog perioda, čini se da je upravo privatnost postala luksuz koji najviše priželjkuje.

Milica je i dalje čvrsta u nameri da ne govori o svom partneru, ali ispričala je kako se snalazi u ulozi majke.

- Odlično sam, beba takođe, super sam se snašla kao majka. Lepo mi je kod kuće, uživam. Vraćam se nastupima. Odvikla sam se i od štikli - poručila je Milica, koja je u petak veče dala sebi oduška i sa sestrama prisustvovala koncertu Marije Šerifović.

Autor: N.B.