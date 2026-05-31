Goga Sekulić u gipsu: Pevačica doživela nezgodu pred nastup u Bosni

Pevačica Goga Sekulić doživela je nezgodu uoči nastupa na jednoj proslavi u Bosni i Hercegovini.

Naime, pevačica je nezgodno stala i izvrnula nogu, zbog čega je zadobila uganuće i hitno morala da potraži lekarsku pomoć.

Lekari su joj nakon pregleda privremeno stavili gips kako bi se povređeni zglob stabilizovao i sprečile moguće komplikacije.

Ipak, Goga Sekulić je još jednom dokazala da je pravi profesionalac – nakon što joj je ukazana pomoć, vratila se na nastup, sela na stolicu i pevala kako bi ispoštovala publiku.

Kako se saznaje, čim se vrati u Beograd, pevačica će ponovo posetiti lekare, a planirano je da joj se privremeni gips zameni longetom kako bi se nastavilo sa praćenjem oporavka. Srećom, u pitanju nije ozbiljnija povreda. Goga se oseća bolje i strogo se pridržava svih saveta lekara, pa se očekuje da će se u roku od desetak dana potpuno oporaviti i vratiti druženju sa publikom na nastupima.



