Ova pevačica je majka Sanje Vučić: Bila je prava bomba u miniću, a evo kako je govorila o čerki

Pevačica Sanja Vučić na sceni je više od deset godina. Bila je članica grupe "Hurricane", a od 2022. godine gradi solo karijeru. Važi za jednu od najtalentovanijih na domaćem muzičkom nebu. Dar je nasledila od majke Mevlide, koja se takođe bavila pevanjem.

Jednom prilikom je i Mevlida rekla kako je jako ponosna na svoju ćerku Sanju Vučić.

- Koliko sam ponosna na moje dete toliko sam i ponosna na moje Kruševljane, jer sam videla koliko je podržavaju - rekla je svojevremeno Mevlida Vučić za "Novosti".

Pevačica pre tri godine izgubila je oca, sa kojim nije bila u kontaktu.

- Svakako da sam svog oca nekako i kroz godine odbolovala, zato što mi nismo razgovarali jedno vreme, dugo. Hoću sada da budem profi, da ne plačem, ali ne mogu... - rekla je Sanja Vučić na početku.

Majka ju je naučila da bude jaka.

- Nije bio tu. Nije bio tu... Zato i jesam emotivna samo u tome. Jer nisam stigla da mu kažem sve što sam mislila. I da mu ispričam i šta je bilo, i kako je bilo, i kako sam ja bila. Ali, biće nekad... - dodala je nekadašnja pevačica grupe "Hurricane".

- Svu snagu mi je davala majka. Ona je žena koju odmalena nisam videla da plače. Odnosno, i kad god bih je videla kao mala da plače, ja sam se plašila da ona umire. To je to, majka mi umire, ona plače, jer je toliko ona meni u očima bila jaka, jedna stabilna žena, da nisam mogla da zamislim da ona ima slabosti. I danas je takva i ona je meni prosto stub i bez nje ne znam šta bih radila - istakla je Sanja za "Telegraf".



Autor: N.B.