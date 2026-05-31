Veljko Ražnatović prošetao Kalemegdanom sa sinovima: Objavio sliku, a tetka Anastasija odmah reagovala: Najlepši dečaci

Veljko Ražnatović objavio je fotografiju sinova Željka, Krstana i Isaija sa Kalemegdana i oduševio mnoge, a prva je na objavu reagovala Anastasija Ražnatović.

Naime, Veljko Ražnatović nedavno se vratio iz Rusije, i svaki trenutak koristi da bude sa svojim naslednicima. Nakon što je bio da se pokloni Časnom pojasu Presvete Bogorodice, Veljko Ražnatović je prošetao sa svojim naslednicima na Kalemegdanu.

U jednom momentu je slikao sinove, Željka, Krstana i Isaiju koji su zagrljeni pozirali. Ubrzo su usledili komentari, a Anastasija Ražnatović je prva reagovala: "Najlepši dečaci na celom svetu".

Podsetimo, u domu Veljka i Bogdane Ražnatović nedavno je bilo slavlje jer je njihov Isaija proslavio svoj drugi rođendan.

Ponosni roditelji su ovaj važan datum obeležili u predivnoj porodičnoj atmosferi.

Tada je deo rođendanske atmosfere sa javnošću je podelila ponosna majka.

Inače, Veljko je neko vreme boravio u Rusiji. Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za tada.

Autor: N.B.