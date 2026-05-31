Oduševljen sam: Sloba Radanović o Pinkovim zvezdama, prisetio se perioda kada je on bio takmičar, pa otkrio šta misli o Desingerici

Voditeljka Bojana Lazić ugostila je pevača Slobu Radanovića u Premijeri vikend specijalu.

Tokom gostovanja, Sloba se prisetio takmičenja u Pinkovim zvezdama, pa se osvrnuo i na trenutni žiri u takmičenju:

- Meni je drago da ima dosta mladih pevača koji se takmiče, iskreno oduševljen sam žirijem, ali moram da kažem da mi nismo imali to mentorstvo, niti te probe koje oni imaju. Mi smo matricu dobijali kući i tako probali - rekao je Sloba pa je dodao:

- Desingerica mi je jako zanimljiv, vidim da se razume dosta u muziku i narodnu, iskreno baš me je iznenadio. Posvećeni su svi mentori svojim kandidatima, i moram da kažem da je jako lepo spojiti Zoricu Brunclik i Kemiša, legende sa mlađim pevačima, i to je jako lepo - rekao je Sloba.

