Oglasila se sestra Mine Kosić nakon što je zadržana u 'Lazi Lazarević': Evo šta je rekla o pevačici

Pevačica Mina Kostić danas je hospitalizovana. Naime, kako navode domaće mediji, Mina Kostić je dovedena u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević", u pratnji policije, gde je potom i zadržana.

Ova vest iznenadila je domaću javnost, ali i bliske ljude iz njenog okruženja. Naša ekipa stupila je u kontakt sa sestrom Mine Kostić, koja nije obaveštena o ovom slučaju.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Savetovano joj je da potraži stručnu pomoć

Pevačica Mina Kostić hospitalizovana je u psihijatrijskoj ustanovi, gde je dovedena u pratnji policije nakon incidenta koji izvori povezuju sa agresivnim ponašanjem, a kako sada prenose mediji, ona je već imala problema sa zdravljem, te joj je navodno već sugerisano da potraži pomoć.

- Mina od ranije pati od hroničnih zdravstvenih problema, zbog čega su joj lekari još prošle godine savetovali hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila - rekao je izvor za medije.

Takođe, Mina je juče otišla u Urgentni centar da potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

