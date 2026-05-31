Edita otvorila dušu o trudnoći! Poslala jaku poruku ženama pa pomenula i partnera: Bez pritiska...

Pevačica Edita Aradinović nalazi se u sedmom mesecu trudnoće. Stavila je pauzu kada je reč o nastupima i posvetila sebi i bebi koja je na putu. Pevačica čeka dete sa Nenadom Stevićem, sa kojim je pre izvesnog vremena raskinula.

Sada je putem društvene mreže Instagram ohrabrila sve devojke koje žele da postanu majke.

"Boravak u prirodi me uvek podseti da zastanem i razmislim o životu i tome na koji način nas godina, iskustva oblikuju. A, sada, dok nosim u sebi nov život, te misli osećam još dublje. Moja priča je ta da sam oduvek želela da budem majka. Još kao mala sam nagovarala mlađe sestre da me u parku zovu mama. Kao da sam još tada negde, duboko u sebi znala koliko mi je ta uloga važna - napisala je ona, ali se tu nije zaustavila.

- U ovu trudnoću sam ušla iz mesta ljubavi prema sebi i budućem detetu i iskrene želje da budem roditelj. Želje koja u meni spava dugo godina. Hvala ti Bože. Međutim, hoću da se obratim mladim devojkama koje gledaju moj život i priželjkuju isto, misleći da sve izgleda lako, spontano i jednostavno. To što sam celog života želela da budem majka ne znači da sam istovremeno bila spremna na sve ostalo. Želja za detetom i spremnost za partnerski odnos, životne okolnosti i osećaj sigurnosti ne moraju uvek doći u isto vreme, bar kod mene nisu. Ali, ja sam dobro sa tim i to je suština svega. Zato mislim da je važno ne žuriti. Važno je dati sebi vreme, izgraditi svoj mir. Obezbediti sebe emotivno, životno i ekonomski koliko god možemo. Važno je, da! Ja sam u tome uspela i sa tog mesta napravila ovaj korak - dodala je Edita Aradinović, pa zaključila:

- Svaka žena ima pravo da do majčinstva dođe na svoj način i u svoje vreme. Bez pritiska, bez dokazivanja, bez tuđih očekivanja. Ovo pišem iz srca kao podsetnik da je u redu čekati, ali je u redu i birati sebe, svoj mir i svoje vreme. Sve je okej kada je iz mesta ljubavi, snage, i mira! A kada taj trenutak dođe, da u njega uđete hrabro i punog srca. Svima vam želim ljubav, mir i sreću. I sebi isto.

Pevačica Edita Aradinović u sedmom je mesecu i čeka dete sa Nenadom Stevićem sa kojim je stavila tačku na odnos malo nakon što je saznala da je u drugom stanju. Njih dvoje su se pojavili kod Nućija na događaju, došli su odvojeno, ali kako su naše kamere zabeležile nisu se odvajali jedno od drugog.

Naime, Edita i Nenad su sve vreme bili za stolom zajedno, pričali su, a pevačica nije skidala osmeh sa lica.



Autor: N.B.