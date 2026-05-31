Oglasila se Goga Sekulić! Na štakama sletela u Beograd, pa priznala: Onaj gore me je spasio!

Naša pevačica Goga Sekulić uznemirila je fanove novom objavom na svom Instagram profilu u kojoj je otkrila da joj je noga završila u gipsu, a sada se na aerodromu "Nikola Tesla" obratila pripadnicima sedme sile ovim povodom!

Kako smo već pisali, naša pevačica Goga Sekulić, imala je nezgodu pred nastup u Sarajevu, pa je tako, zbog iste, završila u gipsu. Kako je istakao izvor u oglašavanju za medije, ona je nezgodno stala i izvrnula nogu, usled čega je zadobila uganuće.

Goga je odmah potražila lekarsku pomoć, a nakon pregleda doktori su joj privremeno stavili gips kako bi povređeni zglob bio stabilizovan i kako ne bi došlo do dodatnih komplikacija.

Goga na štakama

Sada, ekipa jednog medija srela je pevačicu na aerodromu "Nikola Tesla". Goga je sletela u Beograd iz Bosne, a društvo joj je pravio njen kolega Nikola Rokvić koji je pokazao koliki je džentlmen, pridrižavajući joj torbu, dok se Goga kretala na štakama, sa gipsom na nozi.

Ona je za medije objasnila šta se tačno dogodilo.

- Iskrenula sam nogu na stepenicama pred nastup. Sutra ću znati kod naših lekara - objasnila je pevačica za Kurir.

Kratko je istakla da će se tek sutra precizno znati šta joj se dogodilo.

- Skliznula mi je noga iz štikle i osetila sam bol, oni kažu uganuće, a videćemo sutra da li je naprslo - objasnila je Sekulićka.

Nakon što je izašla sa aerodroma, Rokvić ju je ispratio do klupe gde je sela da odmori.

- Što je najgore, morala sam da se vratim da radim - objašnjava i dodaje:

Koliko jurim, možda me je onaj gore i spasao da se odmorim, previše obaveza i stresa.

Ona je rekla da je pre izalska pesme "Ljubavnica" takođe nosila gips.

- Hajde da okrenemo na šalo, slomi nogu pa izdaj hit. Ja sam pozitivna, ne krijem ništa, sutra ćemo znati šta se tačno desilo. Prvo sam javila tati. Umesto da mi bude podrška, iskritikovao me je. Drugovi me zezaju da sam nekog prebila. Ja sam okružena pozitivnim ljudima i šalim se na svoj način. Dobro je da sam snimila i pesmu i spot, taman da se oporavim dok to izađe - rekla je Goga Sekulić.

Goga je istakla da nema problem da, inače, peva na nastupima kada ima neki problem, poput ovog sada.

- Ja ako se osećam okej, dođem na nastup sa gipsom. Ovaj naredni vikend moram da otkažem. Sve zavisi od doktora, ali sinoć sam nastupala sa gipsom, sedela sam na stolici. Nije stvar novca, ponudila sam da vratim pare - objašnjava i nastavlja:

U životu su mi se desile tužne stvari, izgubila sam majku, ne želim da pričam više o tužnim stvarima. Hvala Bogu da sam ostala živa i zdrava.

