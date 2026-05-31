Goca Božinovska otkrila detalje prve bračne noći sa Šijanom! Ubili ga u kolima, a pevačica priznala: Zaključali su me, NISU MI DALI DA SE UDAM ZA NJEGA!

Goca Božinovska, naša poznata pevačica, bila je udata za jednog od žestokih momaka beogradskog asfalta i šampiona Evrope u kik-boksu, Zorana Šijana, koji je ubijen 27. novembra 1999. oko 1.30 na uglu ulica Nemanjine i Svetozora Markovića u centru Beograda!

Goca je, naime, u braku sa Šijanom rodila dvoje dece, sina Mirka i ćerku Zoranu, a jednom prilikom gostujući u emisiji "Amidži šou", pevačica je otkrila detalje iz njihovog odnosa koje je do tada, malo ko znao.

- Zlata i ja smo bile, normalno, gde će ona bez mene?! Da, baš na plaži, u Herceg Novom. On je bio sa nekim drugom, ulazi i koliko je devojaka bilo, sve premeštaju peškire i prave krug oko njega. Ja kažem: "Zlato, šta je ovo, je l' si videlo ovo?", kaže ona: "Mnogo dobar frajer, ko je ovaj, da mi gledamo nešto?". Nije prošlo pola sata, baš kod mene čovek dolazi. Ja sam tada izgledala baš dobro. Kaže on Zlati: "Drugarica će da ti izgori ovako"... i tako da popijemo piće, ovamo, onamo i eto tako smo se upoznali - ispričala je Goca.

"Udala sam se prve bračne noći"

Božinovska je odmah znala da je on onaj pravi, pa je iste noći pristala da se uda za njega.

- Udala sam se posle prve bračne noći. Prva bračna noć, odmah sam zaprošena, svi su bili u šoku, Zlata je htela da umre, poludela je - rekla je Goca i nasmejala sve u studiju, a potom je i otkrila da li je istina da su je zaključali i da joj nisu dali da se uda za Zorana:

Ma da, sve, katastrofa! Ne može, pa došla moja sestra, sakrili ključ. Ja njima kada sam rekla, možeš misliti sada, kada sedimo i pričamo, ja sve vreme govorim, sada je kasno da se udam, ali u to vreme, kažem: "Ne bih se udala", imala sam Jelenu, bila mala.

Malo ko je znao da se Šijan našao i u spotu njene dugogodišnje prijateljice i koleginice Zlate Petrović, što je ona, kako je ovom prilikom i otkrila, odobrila.

- Da, ja tada nisam pevala, rađala sam decu. On je svirao gitaru, da. Zlata kaže: "Kako da nađemo dobrog frajera za spot", ja kažem: "Ćuti, nemoj da me ponižavaš, pored ovakvog mog muža da tražiš dobrog frajera", na kraju smo ga ubedili. Kada je otišao, rekao je: "Sad si me navukla..." Voleo je Zlatu, od kad smo se on i ja upoznali, ona i ja smo bile nerazdvojne, kao da smo se obe udale. Ona dolazi sa neke tezge ili Zoran uzme nju na aerodromu ili ja, ona je kod nas kući, pa sutra ide svojoj. Bio je visok 197cm, al je bio zgodan. Ja nisam od tada videla lepšeg čoveka od njega, mislim da ljudi koji ga znaju, dele mišljenje sa mnom - ispričala je folkerka.

Zoran Šijan ubijen dok je sedeo u svom Mercedesu

Podsetimo, bokskerski šampion Šijan je ubijen 27. novembra 1999. oko 1.30 na uglu ulica Nemanjine i Svetozora Markovića u centru Beograda, dok je sedeo u svom “mercedesu 600“, čekajući zeleno svetlo na semaforu. Istog momenta kad je stao, pored njega je u drugu traku ušao jedan automobil iz koga su ispaljeni smrtonosni hici.

Pola sata posle ponoći, s njegove leve strane, zaustavilo se nepoznato vozilo iz koje je, prema tadašnjem pisanju medija, ubica ili čak više njih ispalilo 18 hitaca. Jedni su tvrdili da je pucano iz automatskog pištolja "škorpion", a drugi automatske puške domaće proizvodnje M-70A sa preklopnim kundakom.Zločinci su nakon toga pobegli, a Šijan je izdahnuo na licu mesta. Njegov "mercedes" je nastavio da se kreće nizbrdo preko tramvajskih šina, a potm udario u parkirano vozilo.

Vest o likvidaciji Zorana Šijana odjeknula je Beogradom, a priču su pratila brojna nagađanja ko bi to mogao da stoji iza ove likvidacije. U medijima je napisano mnogo teorija, spekulacija, pa čak i opisa likvidatora, ali je sve ostalo mrtvo slovo na papiru. Nekoliko dana kasnije, na groblju u Surčinu, od Zorana Šijana oprostilo se nekoliko hiljada ljudi - od meštana Surčina, Šijanovih prijatelja do brojnih zvučnih imena srpske estrade.

Zoran Šijan rođen je 1964. godine. U trenutku kada je ubijen imao je samo 35 godina. U početku je gradio uspešnu sportsku karijeru, pa je tako bio i prvak Evrope u kik-boksu. Međutim, uprkos uspešnoj sportskoj karijeri gradio je i onu drugu, pa je policijski dosije bio sve deblji i deblji. Označavali su ga kao vođu „surčinskog klana“ za koje su se vezivale krađe i preprodaje luksuznih automobila.

U žižu javnosti dospeo je godinu dana pre smrti kada je više desetina operativaca MUP-a uz pratnju 200 policajaca 12. aprila 1998. godine upalo u sedište „Surčinaca“ Kotobanju. Osim Šijana i Čumeta, u ovoj akciji uhapšena su još neka zvučna imena kako su pisali mediji poput: Dejana Milenkovića Bagzija, Zvonka Plećića Pleće, Ljubomira Jovanovića Staklenog, Perice i Slobodana Jokića i Milana Narandžića Limuna.

Autor: Nikola Žugić