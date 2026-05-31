Ja bih prvi bio u Lazi da je sve normalno: Darko Lazić šokiran situacijom Mine Kostić, pa odjurio na ćerkin koncert

Pevač Darko Lazić dana je ostao zatečen nakon što je saznao od pripadnika sedme sile da je Mina Kostić završila u "Lazi", te je za medije rekao da bi on prvi trebalo da bude tamo.
Naš poznati pevač Darko Lazić se iznenadio situacijom sa kolegama, s obzirom da je pre Mine na istom mestu bio Sloba Vasić.
- Šta rade ti ljudi, pa im se to dešava? Ne znam zašto su završili tamo gde jesu, da je sve normalno ja bih prvi bio u lazi" - rekao je Darko Lazić, a potom je otkrio da mora da ide na ćerkin koncert, te i da je bilo strašno što kasni:
Super je bilo na nastupu, radno i vredno. Simpatično što bi se raklo. Već kasnim na Lorenin koncert, već kasnim, a to ne sme da se propusti...Ja sam emotivan kada je ona u pitanju, ne mogu da verujem koliko je porasla i da je sada velika cura, puno mi je srce.
Podsetimo, kao bomba je u domaćoj javnosti odjeknula vest da je pevačica Mina Kostić primljena u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti “Laza Lazarević” i da je u istu dovedena u pratnji policije. Naime, ona je hospitalizovana nakon incidenta koji je, kako tvrde izvori za Kurir, povezan sa agresivnim ponašanjem, a zbog njenog trenutnog stanja lekari su doneli odluku da bude smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.
Autor: Nikola Žugić