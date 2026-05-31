Naša influenserka završila u bolnici: Njen dečko objavio fotke iz kreveta, svi se pitaju šta se dešava (FOTO)

Naša poznata influenserka Ana Lazarević završila je u bolnici, odakle se oglasio njen dečko, takođe influenser Stefan Janković, poznatiji kao Janko, podelivši njene fotografije iz bolesničkog kreveta.

Stefan Janković, poznatiji kao Janko, naš jutjuber i influenser, u ljubavnoj vezi je sa koleginicom, jutjuberkom i influenserkom Anom Lazarević, te neretko kadrove sa svojim egzotičnih putovanja, ali i svakodnevnog života, dele na društvenim mrežama.

Sada, Janko je objavio njene fotografije iz bolnice, na kojima se vidi da Ana leži u krevetu sa priključenom infuzijom, a kako je napisao, danas je drugi dan otkako boravi u ovoj ustanovi. O čemu je tačno reč, tačnije, zbog čega je Ana završila u bolnici, ostaje nam da saznamo.

Zajedno posetili daleki Island

Podsetimo, influenserski par, jutjuber Stefan Janković, poznatiji kao Janko i njegova devojka Ana Lazarević, na svojim Instagram profilima često dele trenutke iz privatnog i profesionalnog života. Oni su rešili da i ovog puta spakuju kofere, te su pored svih egzotičnih destinacija, za obilazak odabrali daleki Island. Naime, mnogi su se pitali gde će oni da odu, a oni su obradovali sve kada su objavili fotgorafiju iz aviona sa lokacijom da idu na Island.

Njihove fotografije i video snimci sa Kerid Kratera, koji je vulkanski krater ispunjen jezerom, poznat po crvenkastim stenama i tirkiznoj vodi - vrlo prepoznatljivo mesto koje često posećuju turisti, zapalile su mreže.

Naime, oni su posetili i Strokur gejzir, najpoznatiji aktivni gejzir na Islandu koji eruptira svakih 5–10 minuta. Ovaj video snimak postao je viralan na mrežama:

