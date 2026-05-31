SVI JE ZNAJU KAO TINU IVANOVIĆ! Ovo je pravo ime pevačice, mnogi nisu imali pojma o tome: Samo me otac tako zove

Mnogi su već zaboravili, ali pevačica je na javnu scenu kročila sa svojim pravim imenom!

Već trideset godina na domaćoj muzičkoj sceni postoji pevačica Tina Ivanović. Još od 1996, kada je snimila prvi album, pa do danas, ona broji mnogo hitova. Kako godine prolaze, "Bunda od nerca" sve više postaje vanvremenski hit, budući da upravo tu pesmu, slušaju mnoge generacije različite dobi.

Na početku se nije predstavljala kao Tina

Ona je svojevremeno objasnila kako je do toga došlo.

- Istina je da sam karijeru započela kao Lepa Rada. Pravo ime mi je Radmila - rekla je prevačica, istakavši da je samo otac i poneko od rodbine oslovljavaju tako.

Kako Tina od Radmila?

- Otkud Tina od Radmila? (smeh). To je umetničko ime koje mi je dao Pera Stokanović. Kada sam trebala da izdam prvi album za "Grand", Saša Popović mi je predlagao da se zovem Mila, skraćenica od Radmila, ali na kraju sam ostala Tina. To ime mi leži i srodila sam se sa njim. Jedino me otac zove Radmila i poneko od rodbine - objasnila je pevačica svojevremeno za domaće medije.

Prodaje kuću koja vredi vrtoglavo

Podsetimo, pevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić stavili su tačku na svoj brak posle 25 godina zajedničkog života, a nakon donete odluke o razvodu usledila je još jedna, da prodaju imovinu koju su zajedno stekli, o čemu smo ranije i pisali.

Anđić je otrkio koja je prava cifra njihovog doma koji je sada na prodaju.

- Gledao sam šta se pisalo kada su cifre u pitanju. Neki su mi smanjivali, drugi su dodavali, ali činjenica je da kuća vredi 4.400.000 . To je ogroman plac, pričamo o cifri koja ide i preko 2.000 kvadrata. Tu se mnogo uložilo. Zovu me kupci non stop. Tu su i rusi, pritom je plac na dobroj lokaciji, gleda ka sunčanoj strani i normalno da ima i cenu. Mene svi tu u komšiluku znaju - rekao je on nedavno u razgovoru za Blic, a tom prilikom je objasnio i u kakvim su odnosima.

- Tina i ja smo u normalnom odnosu i naravno da se čujemo. Ona je otišla iz kuće, ali ja tvrdim da njoj nikada ništa neće faliti, bez obzira na to što ne živimo više zajedno. U kući sam ostao ja, tu sve sređujem i sam kada nema majstora, ali i kada su oni tu - zaključio je tada Zvezdan.

Autor: Nikola Žugić