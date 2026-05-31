NAPADNUTA NOŽEM ZBOG OPSESIJE! Žena Zdravka Čolića oči u oči sa smrću, posečena po licu: Evo kako je reagovala

Više od pola veka, Zdravko Čolić osvaja srca publike širom regiona, a od svog pojavljivanja, pa do danas, uvek je bio miljenik ženske publike.

Tokom života, njegova velika populatnost je donela određene izazove, ali i probleme. Od 2001. godine uživa u braku sa svojom suprugom Aleksandrom, a u jednom intervjuu, piše Blic, Čola se prisetio incidetna kada je upravo ona postala meta napada od strane njegove obožavateljke.

Oči u oči sa smrću

Čola je tada otkrio detalje nemilog događaja kada je nepoznata žena napala Aleksandru hlanim oružjem. Tom prilikom je istakao da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti.

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla ju je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - objasnio je Zdravko.

"Ona razume moj posao"

Iako situacija nije bila nimalo naivna, pevač je priznao da supruga nije pokazala ljubomoru, a neprijatnost se ubrzo završila. Tako je on objasnio kako je ona reagovala i kako se osećala u tom trenutku.

- Moja supruga je reagovala kako treba. Ona razume moj posao - rekao je on.

Evo čime ga je osvojila

Govoreći za domaće medije, Zdravko Čolić je nekom prilikom objasnilo šta je ono što ga je najviše privuklo kod svoje izabranice. Reči nije bilo ni o izgledu, ni lepoti, već je u pitanju nešto posebno. Naime, Aleksandra je osvojila pevača svojom jednostavnošću, privrženošću i time što brine o njemu.

Inače, njegova supruga je jednom prilikom napravila presedan pa je pristala da se pojavi u jednom spotu svog supruga. Ona se pojavljuje u poslednjem kadru videa za numeru "Tebe čuvam za kraj". Podsetimo, Čola je juče napunio 75 godina, a tom prilikom se javno obratio svojim fanovima.

Autor: Nikola Žugić