Svakome dođe žuta minuta: Borko Radivojević progovorio o Mini Kostić koja je završila u Lazi

Pevačica Mina Kostić hospitalizovana je u psihijatrijskoj ustanovi Laza Lazarević nakon što je dovedena u pratnji policije, a zadržana je na daljim ispitivanjima.

Dok javnost i dalje bruji o ovom nezapamćenom slučaju, oglasio se poznati harmonikaš Borko Radivojević, koji je za medije otvorio dušu i izneo mračne tajne estrade, te se osvrnuo i na Minu. Borko je priznao da je šokiran vestima o Mini, ali joj je uputio reči podrške i razumevanja.

- Ja sam video vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući - započeo je svoju ispovest harmonikaš.

Kada je reč o ogromnom pritisku koji nosi muzički posao, Radivojević je bio brutalno iskren, te je priznao kakve sume se obrću na estradi, ali i koliko taj sjaj kratko traje.

- Sigurno utiče. Svako ko se bavi ovim poslom bi trebalo od samog starta da se priprema i radi na tome da dođe kraj popularnosti zarada. Da se ne lažemo, mi ozbiljno zarađujemo, ali je jako kratak rok trajanja. I ko se za to ne pripremi, može da ima ozbiljne posledice - istakao je on.

On je žestoko upozorio na zamke koje donosi moderno doba i instant slava, naglašavajući da je pad sa vrha najbolniji za one koji na njega nisu spremni.

- Ima mnogo više medija, sad svako na neki način ima svoj medij kroz društvene mreže da skrene pažnju na sebe i jako brzo postane popularan. I jako brzo može da se izgubi ako nije spreman na taj gubitak, može da dođe do ozbiljnih problema. Ne mislim kad ovo kažem ni na Minu ni na Slobu Vasića, ali kažem, može da dođe do problema raznoraznih - jasno je poručio Borko.

"Ne mogu da ostavim cigarete"

Na pitanje kako lično odoleva stravičnim porocima koji bukvalno haraju javnom scenom, Radivojević je izneo zastrašujuću istinu o stanju u društvu.

- Ne znam... I sam imam troje dece i unuče i uvek smo se porodično trudili da deca imaju neka interesovanja, da ne budu zapostavljeni da se ne bi okretali nekim takvim stvarima. Svi znamo da to nije dobro, ali smo svedoci toga da živimo u vremenu prepunom droge i alkohola. Ja recimo konzumiram cigaerete, ne mogu da ih ostavim. Ima mnogo gorih poroka. Ljudi treba da se klone narkotika, kocke, može da se živi jako lepo bez toga - zaključio je za "Telegraf" Borko, koji je nedavno na glavi imao "krunu" od novčanica na jednom veselju, o čemu se i te kako pričalo.

Autor: Nikola Žugić