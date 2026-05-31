ZORICA BRUNCLIK ODRŽALA PRVI NASTUP NAKON DVE FAZE LEČENJA! Njih TROJE se ne odvajaju od nje, a pevačica ne skida osmeh sa lica u Rumuniji

Folk zvezda Zorica Brunclik zvanično je prekinula pauzu i vratila se nastupima, a za svoj prvi povratnički nastup odabrala je mesto Giroda u Rumuniji.

Pevačica je na mesto događaja stigla u crnom kombiju, a čim je izašla, privukla je apsolutno sve poglede prisutnih. Vidno raspoložena i nasmejana, Zorica Brunclik je izašla pred mnogobrojnu publiku i nizala dobro poznate pesme.

Kao i uvek tokom njene višedecenijske karijere, najveća podrška i oslonac bio joj je suprug Miroljub Aranđelović Kemiš. Zorica i Kemiš se ni ovog puta nisu odvajali, a pevačica ga je sve vreme čvrsto držala za ruku, dok je u drugoj nosila osveženje i bočicu sa vodom. Pored supruga, uz nju je bila i ćerka Zlata sa svojim suprugom Milošem.

Proba bez Zorice

Da Kemiš svoju suprugu drži kao malo vode na dlanu i brine o svakom detalju, dokazuje i činjenica da je na generalnu probu pred nastup došao potpuno sam. On je preuzeo na sebe kompletnu organizaciju i tehničke provere, kako bi Zoricu maksimalno rasteretio i pomogao joj da sačuva glas i snagu za spektakl. Ne skidajući prepoznatljivi osmeh sa lica, folk diva je srdačno pozdravila okupljene novinare i fotoreportere, stavljajući svima do znanja da je odmorila i da je i te kako spremna za predstojeće muzičke izazove.

"Imala sam dve faze lečenja"

Podsetimo, Zorica je nedavno otkrila šta su joj lekari dijagnostikovali.

- Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Ja to nisam doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici - rekla je ona u emisiju "Amidži šou", pa otkrila detalje bolesti:

To znači da ti se upali debelog creva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Rekao Bog: "Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se". Imala sam dve faze lečenja. Prvo sam ležala u Dragiše Mišovića, u drugoj fazi sam bila u Kliničkom centru. Svaki dan me zove doktor i dalje i pita da li sa dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu, ispunio mi je želju. A ja sam tražila prazan burek i svi su mi se smejali. Nisu me pustili da jedem.

Autor: Nikola Žugić