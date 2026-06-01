OSAM TUŽNIH GODINA BEZ SINANA SAKIĆA! Živeo život ravan holivudskoj drami: Prokockao milione, hvatali ga sa kokainom, a fanovi pred njim klečali i LJUBILI mu cipele

O Sinanu Sakiću mnogo toga niste znali!

Sinan Sakić bio je član "Velike petorke" popularnog sastava "Južni vetar", a njegov život bio je izuzetno buran. Ova ekipa je osamdesetih godina prošlog veka punila dvorane jer su ljudi hteli da čuju te začetnike novog muzičkog pravca.

Sinan je često govorio da peva samo one pesme koje emotivno oseća bar 90 posto, pa je tako ispričao kako je plakao dok je snimao pesmu "Oče moj". Uvek je isticao da je za njega ona mnogo emotivna, teška i bolna, jer mu je otac umro vrlo mlad. Zbog toga ju je retko izvodio na koncertima.

Kada je doživeo udes koji je jedva preživeo, neko vreme nije nastupao, a po oporavku 2003. godine vratio se na scenu sa novim pesama. 2005. godine izdao je album "Emotivac" na kom su neke od njegovih najvećih hitova kao što su "Lepa do bola", "Umreću s osmehom", "Mene kući niko ne čeka"... 2014. godine objavio je poslednji album pod nazivom "Jedina".

Ostao je upamćen i po čuvenim koncertima na Tašmajdanu. Poslednji je bio u junu 2017. godine, a za njega su svi tražili kartu više. Baš tokom njega jedan fan se popeo na binu i počeo da ljubi Sinanove cipele što govori o tome koliko ga je publika volela.

Tokom bogate i duge karijere stekao je velike prijatelje, ali s nekima se posvađao i nikada se nije pomirio, kleo se da više nikada ne želi da ih vidi. Sa pevačem Miletom Kitićem, Sinan je bio kao brat, nastupali su zajedno sa Južnim vetrom, a posle su se posvađali. Sedam godina nisu razgovarali. Bio uvređen što sa svojom suprugom Sabinom nije mogao da uđe na jedan after koji je Mile organizovao. Kitić je posle pojašnjavao da je reč o velikom nesporazumu, ali se pevači nisu pomirili.

Sinan je sa suprugom Sabinom bio u braku od 1981, dobili su četvoro dece, tri sina i ćerku, a pevač je bio jedan od prvih koji je promenio veru u budističku. Iako rođen kao musliman, on je pronašao svoj duhovni mir u budizmu. U Indiju je često odlazio sa suprugom Sabinom, što zbog ćerke koja je tamo studirala, što zbog želje da uživaju u njihovom načinu života. Sinan i Sabina su u Indiji upoznali i duhovnog vođu Sai Babu, te su boravili u njegovom hramu. Meditacije su ih kaže opuštale i smirivale, prenosili su domaći mediji.

Sakići su prvi put otišli u Indiju 1996. godine, kada je njihov sin Alen imao teške opekotine. Tvrdili su da im je upravo indijski duhovni vođa mnogo pomogao kod ovog problema.

Nije tajna da je Sinan Sakić bio sklon raznim porocima. Javno je priznao više puta da je preterano konzumirao alkohol, najčešće viski, da mu ni droga nije strana, ali i da je znao za noć da prokocka i po 50.000 evra, piše "Mondo".

Domaći mediji su pisali da je policija kod Sakića pronašla kokain i to u donjem vešu, na graničnom prelazu Trbušnica. Bez obzira na sve probleme, publika ga je i dalje obožavala.

U oktobru 2017. godine zbog pogoršanog zdravstvenog stanja smešten je na lečenje u Klinički centar u Tuzli na odeljenju za intenzivnu negu, jer je bolovao od jetrene encefalopatije. U maju 2018. godine trebao je da obavi transplantaciju jetre na klinici u Padovi u Italiji, međutim stanje mu se iznenada pogoršalo i preminuo je 1. juna 2018. godine.

Autor: Nikola Žugić