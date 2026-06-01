POZNATI PEVAČ SE 20 GODINA BORIO ZA POTOMSTVO! Sa suprugom ima skladan brak, a o svojoj situaciji se ne libi se da priča javno

Poznati pevač Jašar Ahmedovski i njegova supruga Snežana zajedno su još od 1982. godine, a u skladnom braku proveli su decenije, dok su se borili u isto vreme za potomstvo.

Iako važe za par sa izuzetno jakom ljubavlju u kojoj je Snežana pevaču najveća podrška i oslonac u životu, njihovu sreću prati dugogodišnja, teška borba za potomstvo. Sudbinski susret i brak bez pompe Njihovo upoznavanje dogodilo se potpuno spontano tokom jedne Jašarove turneje sa pevačicom Lepom Lukić.

- Moja najveća ljubav i oslonac u životu je moja supruga Snežana. Zajedno smo od 1982. godine, a u braku smo već 20 godina. Venčanje smo odlučili da obavimo zbog medijskih spekulacija i stalnog pominjanja "nevenčane supruge".

Iako smatram da papir nije presudan kada postoji ljubav, iskoristili smo slobodno vreme da ozvaničimo naš odnos. Umesto velike svadbe, organizovali smo samo ručak, jer sam, nakon što sam otpevao na toliko svadbi, želeo nešto jednostavno i intimno - rekao je jednom prilikom.

Jašar je govorio otvoreno o tome kako je suprugu upoznao.

- Snežanu sam upoznao potpuno spontano. Tokom jedne turneje s Lepom Lukić, svratila je sa drugaricom, i tako smo se upoznali. Iako nisam stidljiv, nikada nisam prilazio devojkama niti im slao piće, ali njoj sam prišao i predložio da se vidimo ako ima vremena. Snežana je tada dolazila iz Valjeva u Beograd, gde je pohađala srednju školu, a ja sam iskoristio priliku da se našalim kako mi treba neko da mi pokaže grad. Što se dece tiče, pokušavali smo mnogo puta, išli svuda, ali, nažalost, nije išlo. To nam je velika neispunjena želja. Razmišljali smo i o usvajanju, ali papirologija je ovde veoma komplikovana. Ipak, nisam odustao od te ideje i nadam se da ću jednog dana uspeti da usvojim dete i odgajam ga s ljubavlju. Deca su mi oduvek bila bliska, posebno deca moje braće i prijatelja, kojima sam izuzetno privržen.

