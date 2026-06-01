Radila je sve da mi bude loše: Mina Kostić se mesecima žalila na probleme, sumnjala da je OVA ŽENA U SVE UMEŠANA?!

Pevačica veruje da je bilo reči o vradžbinama protiv nje!

Jedna od aktuelnih tema domaće javnosti danas je upravo situacija koja se dogodila pevačici Mini Kostić, nakon što je primljena u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević". Ona je tamo dovedena u pratnji policije.

Neki od bliskih ljudi pevačice nisu znali šta joj se dogodilo, budući da nisu imali kontakt neko vreme. Međutim, Mina je nedavno šokirala javnost kada je govorila o svom životu i navodnim vradžbinama.

"Imala sam 40 kila..."

Pevačica je tokom prošle godine tvrdila da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju.

- Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš da me sahraniš živu?". Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički - pričala je Mina.

- Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, to je zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Nisam uopšte mogla da dojim dete - priznala je ranije Mina za Skandal, a potom nastavila.

- Takva sam išla da radim, Duda ništa nije preduzela u tom trenutku. Sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno, iskoristili su me i to je to. Vračala mi je da mi bude loše i zdravstveno i finansijski i u ljubavi - zaključila je tada pevačica.

Oglasila se sestra Mine Kostić

Ova vest je zabrinula i iznenadila domaću javnost, a danas se oglasila i sestra pevačice.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Ispoljava agresivno ponašanje

Podsetimo, Kostićka je sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Ona je juče otišla u Urgentni centar da potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.

