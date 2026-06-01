Sinan mi se javio u snu i rekao... Velika ispovest Sakićeve udovice, konačno otkrila istinu o cenu grobnice

Prvog juna se navršava osam godina od smrti legende.

Sabina Sakić, udovica legendarnog pevača Sinana Sakića, iznela je emotivnu ispovest o periodu nakon suprugove smrti i otkrila detalje koji su privukli veliku pažnju javnosti. Kako tvrdi, godinama nakon gubitka čoveka sa kojim je provela veći deo života, Sinan joj se i dalje javlja u snovima.

Prema njenim rečima, upravo kroz te snove dobija važne poruke i smernice koje joj pomažu da se nosi sa svakodnevnim izazovima.

Sabina ističe da je odlazak voljene osobe ostavio neizbrisiv trag, ali da su iskustva koja doživljava tokom snova promenila njen pogled na život i pomogla joj da pronađe snagu da nastavi dalje.

- Mnogo toga. Pre svega, koliko su ljudi čudni i veoma otuđeni. Provela sam sedam godina u samoći. Meni se Sinan u snu javio, pre dve godine i rekao mi je da mi je Bog odredio drugog muža i da to moram prihvatiti - rekla je Sabina, pa se setila detalja.

Umešao se najbogatiji čovek na svetu

Misterija se tu nije završila, jer se u celu priču iznenada umešao i jedan od najbogatijih ljudi na svetu.

- Neverovatno, rekao mi je da više neću plakalati. Sanjala sam nakon toga Ilona Maska, kako mi se pojavljuje na vratima. Nakon toga, na Instagramu me je zapratilo nekoliko fan stranica tog čoveka. Sve se nekako čudno odvijalo. Velika je tragedija izgubiti voljenu osobu, ali ne treba ni onda da se beži od toga - objasnila je ona svoju situaciju.

Iscrpljujuća borba

Dok, kako kaže, u snovima pronalazi utehu i mir, u stvarnosti se Sabina suočava sa teškim životnim izazovima. Već duže vreme vodi iscrpljujuću pravnu i finansijsku bitku sa Miodragom Ilićem, poznatijim kao Mile Bas, a situacija je, prema njenim tvrdnjama, dostigla zabrinjavajuće razmere.

Sabina ne krije da se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, zbog čega je doživela i neprijatnost kada su joj na vrata zakucali izvršitelji. Kako ističe, prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu, boreći se istovremeno sa emotivnim teretom gubitka supruga i brojnim problemima koji su usledili.

- Moram da kažem da mu Miodrag ikada nije dinar dao. Svaki interpretator ima svoj procenat, ali Sinan nikad nije isplaćivan od Miodraga Ilića. On desetine hiljada evra uzima, a ja nemam pare da preživim. Pozajmljujem se. Zamislite, mi se sudimo. On je jednom prilikom rekao i čak da peva umesto Sinana. Moj sin je sve pošteno zaradio, ja zaslužujem svoj deo. Porodica ništa ne dobija, a on sve. On je sudiji rekao da sam ja svoju tašnu platila dve hiljade evra, a zapravo nosim pretežno fejk (kopiju). Meni su na kraju izvršitelji došli da popišu stan. Marta Savić mi je uplatila 350 hiljada, kako bih platila Miodragu. Mislim da se Sinan prevrtao u grobu - priznala je Sakićka za "Premijeru, vikend specijal" i otkrila kroz kakvu agoniju prolazi.

"Grobnica je bila skupa"

Pored sudskih sporova i finansijskih problema, Sabina se godinama suočava i sa brojnim spekulacijama koje prate ime njenog pokojnog supruga. Jedna od priča koja je dugo kružila javnošću odnosila se na navodnu cenu grobnice legendarnog pevača, za koju se tvrdilo da je koštala čak 20.000 evra.

Umorna od nagađanja i različitih verzija koje su se pojavljivale u javnosti, Sabina je odlučila da konačno progovori o toj temi i stavi tačku na priče koje se godinama prepričavaju po čaršiji.

Na pitanje da li je istina da je spomenik koštao toliko, ona je odgovorila sledeće:

- Ne, nije. Jeste bila dosta skupa, ali nije tolika cifra u pitanju - zaključila je ona tada.

Autor: A.Anđić