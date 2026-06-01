Nekad nije imala kupatilo, grejala je vodu da se okupa: Naša pevačica sagradila kuću od 100 hiljada evra

Prve ozbiljne prihode od oko 100.000 evra uložila je u izgradnju nove kuće na porodičnom imanju. Rušenje starog doma i izgradnja novog bila je dug i zahtevan proces, koji je još u toku.

Pevačica Rada Manojlović nikada nije krila da je odrasla u siromaštvu i s ponosom ističe svoje rodno mesto Četereže, koje i danas redovno posećuje. Nakon što je veoma mlada ostala bez majke, živela je sa ocem i sestrom Majom. Njen otac je naporno radio kako bi im obezbedio najosnovnije, a dvorište im je bilo puno raznih životinja, traktora, starih kombija i krša.

Uslovi za život su u to vreme bili veoma skromni i teški; porodica je koristila poljski toalet, a kupanje je zahtevalo posebno snalaženje. Rada se ovog perioda prisetila sledećim rečima: „Nismo imali kupatilo, grejali smo vodu da se kupamo”. Na to je dodala i kako je taj proces zapravo izgledao:

„Snađeš se. Imaš šporet, greješ vodu i to je to”.

Međutim, zahvaljujući uspešnoj karijeri, pevačica je danas u mogućnosti da živi u izobilju. Svoj prvi veliki novac od nastupa – oko 100.000 evra – uložila je kako bi svojoj porodici obezbedila komforan život i sagradila novu kuću na istom imanju.

Kuća Rade Manojlović

Govoreći o zahtevnom procesu rušenja starog domaćinstva i izgradnje novog doma, Rada je tada izjavila za Ognjena Amidžića sledeće:

„Ovde je bila štala i onda je sve trebalo srušiti i kopati za temelj, kada se krene od toga, stvarno dugo traje. Rupa bez dna. Sad krećemo polako nameštaj da unosimo, za sada smo opremili samo jedno sobu i jedno kupatilo, dosta je. Od nečega mora da se počne, sad treba kuhinja i svašta nešto...”

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Danas se u tom istom dvorištu umesto trošne kuće nalazi luksuzan dom opremljen kvalitetnim nameštajem.

Skućila se u Beogradu

Inače, nedavno je potvrdila da se konačno skućila. Pevačica je pazarila stan u novoj zgradi na Voždovcu čija je izgradnja završena pre pet godina.

Stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.

- Neka bude da sam se skućila (smeh). Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – rekla je Rada za "Grand".

Autor: A.Anđić