Mina Kostić ima neizlečivu bolest: Ovako je pevačica govorila o teškoj dijagnozi, otkrila i simptome

Mina Kostić hospitalizovana je juče nakon što je dovedena u pratnji policije u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević!

Pevačica je zadržana na daljem ispitivanju, šti je za sada poznato, a do kada će ostati još uvek se ne zna.

Inačle, Mina je ranije govorila o svojim zdravstvenim problemima, kada je otkrila da ima ulcerozni kolitis, to je iznenadilo mnoge jer je ova bolest ozbiljna.

Zbog toga ima bolove i grčeve u stomaku, a jedan od simptoma je i naglo mršavljenje i pad energije.

- Pre intervjua sam razmišljala da li da vam pomerim jer se nisam osećala dobro. Ti simptomi su takvi da su bolovi u pitanju, a pored toga baš naglo smršam - rekla je ona za Blic svojevremeno.

- Sve se to u jednom trenutku dovede u red, pa se opet pogorša, ali ja sam naučila sa time da živim. Važno je da se širi svest o tome jer bolest moja je retka, a ima ljudi koji ni ne znaju sa čime se nose - rekla je ona iskreno.

Podsetimo, mnoge Minine kolege šokirane su informacijom da je završila u psihijatrijskoj ustanovi. Jedan od njih je i Borko Radivojević.

- Ja sam video vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući - počeo je Borko za Telegraf i dodao da svako ko se bavi poslom muzičara nosi veliki rizik.

- Sigurno utiče. Svako ko se bavi ovim poslom bi trebalo od samog starta da se priprema i radi na tome da dođe kraj popularnosti zarada. Da se ne lažemo, mi ozbiljno zarađujemo, ali je jako kratak rok trajanja. I ko se za to ne pripremi, može da ima ozbiljne posledice - rekao je on za Telegraf.

