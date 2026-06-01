Kada je došao u Beograd nije imao ništa, a sada živi u pravom luksuzu: Evo kako izgleda dom Dragana Stojkovića Bosanca (FOTO)

Dragan Stojković Bosanac dugo već živi u istoj kući u Beogradu, koja važi za jednu od najskupljih u njegovom kraju. On je odabrao deo grada gde žive brojni estradnjaci.

Slavni harmonikaš i član žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda" u Beogradu živi od kraja sedamdesetih godina. Kada je došao u Srbiju on nije imao krov nad glavom, ali je napornim radom svojoj porodici obezbedio krov nad glavom i stabilnu budućnost.

Bosanac je jednom prilikom ispričao da su on i njegova supruga po dolasku iz Sarajeva u Beograd stanovali kod njenog strica jer nisu imali gde.

Oni danas uživaju u luksuznom domu u kojem je donedavno živela i njihova ćerka Aleksandra Džidža Stojković, koja se odselila u stan u kojem je započela zajednički život s partnerom Milanom. I njihov sin Aleksandar se još ranije odvojio od roditelja.

Zidovi njihove kuće krase umetničke slike, a u podrumu je napravljen muzički kutak, tu su brojne ploče i klavir. Kuhinja je bele boje i svuda se nalazi dosta detalja, fotografija i cveća. U dnevnom boravku dominira crna kožna garnitura.

Podsetimo, Bosanac je u višedecenijskom braku sa suprugom Dunjom, koja se nikada nije medijski eksponirala. Scenu je prepustila suprugu i ćerki, a ona se brinula o njihovom domu.

Bosanac je jednom prilikom otkrio da je odmah znao da je Dunja prava žena za njega.

- Oduvek sam znao da je Dunja ona prava. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Veoma volim punjene paprike, a ona to izvanredno priprema, kao i urmašice ili kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje može da se meriti samo sa onim iz Istanbula - uputio je reči hvale muzičar na račun životne saputnice i istakao da sjajno funkcionišu.

- Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kad se to oseti - rekao je kompozitor jednom prilikom.

Dragan Stojković Bosanac, harmonikaš, aranžer, kompozitor i muzički producent, sa suprugom Dunjom zajedno su skoro pet decenija. Venčali su se 1977. godine i ubrzo dobili sina Aleksandra. Ćerka Aleksandra, poznata pod umetničkim imenom Džidža, rođena je 1986.

Bosanac čitav radni vek proveo je u muzici, sarađivao je sa najpoznatijim imenima naše estrade, a sa harmonikom u ruci proputovao je ceo svet. Svojevremeno je otkerio i koje obrazovanje ima.

Autor: N.B.