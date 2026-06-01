Tukla se sa koleginicom pred kamerama: Mina Kostić zadržana u Lazi, a ovaj skandal je obeležio njenu karijeru

Pevačica Mina Kostić ponovo se našla u centru medijske pažnje nakon vesti da je zadržana na posmatranju i lečenju u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević".

Njena trenutna životna situacija ponovo je u fokus javnosti vratila jedan od najvećih estradnih skandala na ovim prostorima – njen čuveni fizički obračun sa koleginicom Indire Aradinović Indi na Grandovom festivalu 2008. godine, koji se i dan-danas prepričava.

U vreme kada se incident dogodio, javnost je brujala o tome da je glavni razlog za fizički obračun bio Minin bivši suprug, sa kojim se Indi navodno u tom periodu zabavljala. Iako je od ovog nemilog događaja prošlo mnogo godina, pevačice i dalje nisu u dobrim odnosima. Mina Kostić je, međutim, u potpunosti demantovala navode da su se sukobile zbog muškarca, ističući da je cela situacija bila osmišljena i isprovocirana.

O navodnom ljubavnom trouglu i pozadini sukoba, Mina je izjavila:

- To je bilo namešteno, ona je nasela na priču novinara. Neću da joj spominjem ime, neću da joj dajem na važnosti, svi znaju o kome se radi. Ja se zbog toga kajem i mnogo mi je žao što sam tada tako odreagovala, ali pošto sam tad bila u jednoj specifičnoj situaciji, prošla sam kao bos po trnju jer sam verovala svim tim ljudima".

- Priča da smo se posvađale zbog tog muškarca nema veze za životom, niti to mene interesuje. Kad stavim tačku na ljubav ili na prijateljstvo, kod mene više nema povratka.

Mina tvrdi da je ovo bio jedini put da se u životu sa nekim fizički sukobila. Iako se kaje i stidi svog postupka, pevačica objašnjava da je u datom trenutku bila priterana uza zid ponašanjem svoje mlađe koleginice i da nije videla drugi izlaz.

O samom trenutku eskalacije tuče, Mina je iskreno rekla:

- Savetovali su je da napravi neku priču, da me izazove, i ja sam tada tako odreagovala, bilo mi je jako teško i nisam znala kako drugačije. Bila je mnogo bezobrazna, nije htela da se povuče, vređala me je i, naravno, moja reakcija je bila takva kakva je bila jer je ona na mene nasrnula".

Pevačica je istakla da se inače dobro slaže sa kolegama i da nikada nije bila konfliktna ličnost, ali je sukob opisala rečima:

- Toga se stidim. Nisam se nikad posvađala ni sa kim, sve kolege me vole, cene i poštuju. Ni u osnovnoj ni u srednjoj školi se nisam svađala ni sa kim, a kamoli potukla, ali ona je dobila jedan nokaut čisto da joj objasnim.

Dok se mediji podsećaju starih skandala, Minin trenutni život obeležen je teškim trenucima. Pevačicu je nedavno policija dovela u psihijatrijsku ustanovu nakon što je pokazivala znakove agresivnog ponašanja, a stručnjaci su procenili da joj je neophodan nadzor i pomoć. Da su odnosi u njenoj porodici duboko narušeni potvrđuje i činjenica da se u međuvremenu oglasila njena sestra, koja uopšte nije imala pojma da je pevačica završila u bolnici.



Autor: N.B.