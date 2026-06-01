Nadimak mu sve govori! Nakon što je Mina završila u Lazi, Kasper nestao: Pre dva dana visio na mrežama, a sada nema ni traga, ni glasa od njega

Mina Kostić primljena je u nedelju u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević". Pevačica je došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Od kako se vest pojavila u javnosti društvene mreže bruje, a razni mediji su nekoliko puta pokušavali da dođu do njenog verenika Kaspera koji se ovim povodom nigde nije oglašavao.

Od Maneta Ćuruvije ni traga ni glasa, a samo dva dana ranije pre nego što je Mina zadržana u bolnici javno je govorio o njenim poslovnim problemima.

Ćuruvija je do nedavno gotovo svakodnevno pisao na Instagramu o pevačici, njihovom odnosu i kako je sam rekao, vanvremenskoj ljubavi. Svojim pratiocima je objasnio i kako su se upoznali, te i na koji način gleda svoju verenicu.

"Nisam imao hraborsti"

Kasper je nedavno objavio Mininu fotografiju i otkrio kada se ta uspomena desila i zašto je njemu dragocena.

- Tog dana, 28.avgusta 2013. godine smo se sreli Mina i ja. Pre našeg susreta, tražio sam od Boga znak i dobio sam ga. U knjizi ćemo Mina i ja opisati i te detalje. Nisam smeo do kraja da pratim znak od Boga koji sam dobio.

Nisam imao hrabrosti, nisam imao smelosti. Nisam imao samopouzdanja. Ne stidim se to da priznam - pisao je Kasper i dodao:

- Tog dana je moj život mogao da okrene onaj Balaševićev ringišpil u glavi, ali ja nisam imao smelosti za to. Neki ljudi ne dobiju drugu šansu u životu. Ja sam imao sreće da dobijem drugu šansu 12 godina kasnije kada sam video moju Minu.

Ova slika je od tog dana, imamo ih još zahvaljujući Mininoj sestri i njenoj ćerci, ali sam sada ovu želeo da izdvojim. Poenta svega je što sam vam ispričao je da ne propuštate šanse, kako u ljubavi tako i u drugim sverama života jer možda nećete biti te sreće da dobijete drugu šansu.

"Kasper je moj čovek"

Mina je još na početku ljubavi otkrila da joj je Ćuruvija vratio veru u ljude, ljubav i život, a da je pre nego što je njega upoznala poželela i da se zamonaši.

- Moj čovek! Kasper je moj čovek koji mi je vratio veru u životu, u ljubav, u dovre ljude, u tišinu... Ljubav o kojoj sam maštala i ljubav koju živim sa puno poštovanja, lojalnosti, prijateljstva, smirenja i tišine - napisala je tada Mina na svom Instagram profilu.

Želela da se zamonaši

Mina je tada objasnila da je bila jako razočarana u muškarce nakon neuspelih ljubavnih odnosa, zbog čega je želela da započne manastirski život.

- Ja sam rešila neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni.

Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.

Autor: N.B.