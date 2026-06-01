Kasper stigao u Beograd?! Doleteo nakon što je saznao da je Mina hospitalizovana u Lazi, evo u kakvom je stanju

Partner pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper stigao je jutros u Beograd, nakon što je u javnosti odjeknula vest o njenoj hospitalizaciji.

Vest da je pevačica Mina Kostić hospitalizovana u Specijalnoj bolnici "Dr Laza Lazarević" juče je odjeknula kao bomba, a mnogi su se pitali gde je njen partner Kasper i zašto se ne oglašava.

Kako Informer saznaje, on je jutros sleteo u Beograd.

Kasper je u Srbiju stigao letom iz Ciriha u 8.30 časova, nakon što je prethodno doputovao iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prema informacijama, imao je presedanje u Švajcarskoj, a odmah po sletanju na beogradski aerodrom uputio se ka izlazu bez zadržavanja.

Po njegovom izrazu lica mogli smo primetiti da je veoma zabrinut, kao i da mu se pogled gubi u daljini.

Podsetimo, Mina Kostić je juče hospitalizovana, a vest je izazvala veliku pažnju javnosti. Od tada brojna pitanja ostala su bez odgovora, dok porodica i najbliži saradnici uglavnom ćute ili ne znaju da joj se to desilo.

Autor: N.B.